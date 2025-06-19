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Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту

2:11
Наука

Пароли умирают, и это не образное выражение. Крупнейшие IT-компании — Microsoft и Google - делают всё, чтобы мир отказался от старой системы авторизации, пока не стало слишком поздно.

Google
Фото: flickr.com by Энтони Квинтано, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Google

Почему пароли больше не работают?

Миллионы людей по-прежнему используют одни и те же комбинации на разных сайтах, выбирают "123456" или имя питомца, а ещё пересылают пароли в мессенджерах.

По данным CNET, почти половина пользователей в США рискует безопасностью своих аккаунтов каждый день.

Но настоящая проблема — не в невнимательности. Сами по себе пароли — уязвимый инструмент. Их легко перехватить с помощью фишинга, взлома или социальной инженерии.

Что предлагает рынок взамен?

Ответом стали ключи доступа — альтернатива, устойчивая к фишингу и лишённая всех недостатков классических паролей.

Эту систему уже внедряют и Microsoft, и Google, призывая пользователей переключиться как можно скорее.

По словам Google, большинство людей до сих пор даже не включили двухфакторную аутентификацию (2FA), не говоря уже о переходе на более безопасные методы авторизации.

Microsoft меняет правила игры

Через шесть недель Microsoft полностью прекратит поддержку паролей, сохранённых в приложении Authenticator.

Все временные коды и несохранённые данные будут удалены. Пользователям предлагается перенести свои данные в браузер Edge или, лучше, начать использовать ключи доступа.

"Эпоха паролей подходит к концу. Пора внести изменения, пока не стало слишком поздно", — заявляют в компании.

Что делать пользователю?

  • Проверьте, какие аккаунты ещё используют обычные пароли.
  • Перейдите на двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.
  • Изучите возможность настройки ключей доступа — они уже доступны в большинстве популярных сервисов.

Эти шаги помогут защитить ваши данные и подготовиться к новой эре цифровой безопасности.

Уточнения

Google — компания Google LLC.

Microsoft Corporation ("Ма́йкрософт") — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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