Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту

Пароли умирают, и это не образное выражение. Крупнейшие IT-компании — Microsoft и Google - делают всё, чтобы мир отказался от старой системы авторизации, пока не стало слишком поздно.
Миллионы людей по-прежнему используют одни и те же комбинации на разных сайтах, выбирают "123456" или имя питомца, а ещё пересылают пароли в мессенджерах.
По данным CNET, почти половина пользователей в США рискует безопасностью своих аккаунтов каждый день.
Но настоящая проблема — не в невнимательности. Сами по себе пароли — уязвимый инструмент. Их легко перехватить с помощью фишинга, взлома или социальной инженерии.
Ответом стали ключи доступа — альтернатива, устойчивая к фишингу и лишённая всех недостатков классических паролей.
Эту систему уже внедряют и Microsoft, и Google, призывая пользователей переключиться как можно скорее.
По словам Google, большинство людей до сих пор даже не включили двухфакторную аутентификацию (2FA), не говоря уже о переходе на более безопасные методы авторизации.
Через шесть недель Microsoft полностью прекратит поддержку паролей, сохранённых в приложении Authenticator.
Все временные коды и несохранённые данные будут удалены. Пользователям предлагается перенести свои данные в браузер Edge или, лучше, начать использовать ключи доступа.
"Эпоха паролей подходит к концу. Пора внести изменения, пока не стало слишком поздно", — заявляют в компании.
Эти шаги помогут защитить ваши данные и подготовиться к новой эре цифровой безопасности.
Google — компания Google LLC.
Microsoft Corporation ("Ма́йкрософт") — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.