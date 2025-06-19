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Что скрывает бесконечный рабочий день? Новое исследование Microsoft

2:41
Наука

Новое исследование, проведённое Microsoft, показывает, что сотрудники испытывают значительные трудности из-за "бесконечного рабочего дня", который характеризуется увеличением числа встреч, назначаемых на позднее время (после 20:00), и практически непрерывным потоком отвлекающих факторов.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Для анализа использовались анонимизированные данные пользователей Microsoft 365, включая Outlook и PowerPoint, по всему миру за период с середины января по середину февраля. Результаты показали, что количество встреч, запланированных в период с 20:00 до полуночи, увеличилось на 16% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост особенно заметен в географически распределённых командах и среди тех, кто работает по гибкому графику.

Как отмечается в отчёте Microsoft, опубликованном во вторник, "бесконечный рабочий день" начинается рано, как правило, с проверки электронной почты, и быстро перерастает в поток сообщений, совещаний и отвлекающих факторов, снижающих концентрацию.

Исследование показало, что в течение стандартного восьмичасового рабочего дня среднестатистического работника прерывают каждые две минуты — будь то совещание, электронное письмо или сообщение в чате. В общей сложности это составляет около 275 прерываний в день.

Более того, поток сообщений не прекращается с окончанием рабочего дня. За время исследования среднестатистический сотрудник отправлял или получал 58 мгновенных сообщений вне основного рабочего времени, что на 15% больше, чем в предыдущем году.

Обычный сотрудник также получает около 117 электронных писем в день, и к 22:00 почти треть сотрудников снова проверяют свою почту, что свидетельствует о постоянном росте активности в нерабочее время, подчёркивают в Microsoft.

В отчёте компании отмечается, что современный рабочий день для многих не имеет чёткого начала или конца. В связи с растущей сложностью бизнес-задач и постоянно повышающимися ожиданиями время, которое раньше отводилось на концентрацию или восстановление, теперь тратится на то, чтобы наверстать упущенное, подготовиться и получить ясность.

Как подчеркивают в Microsoft, это похоже на необходимость собирать велосипед перед каждой поездкой. Слишком много энергии уходит на организацию хаоса, прежде чем можно приступить к значимой работе, согласно CNN.

Уточнения

Ха́ос (греч. χάος, от χαίνω — «зиять», «зевать», «разевать рот», «быть пустым») — в греческой мифологии, поэзии и философии — предшествующее космосу состояние, зияющая изначальная бездна; неупорядоченное первовещество; противопоставлением его выступает конечный, упорядоченный космос.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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