Этот материал генерирует в 1000 раз больше энергии — и он уже существует

Открытие, способное изменить индустрию солнечной энергетики. Учёные из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге представили новую методику, позволяющую получать в разы больше электроэнергии от света — с помощью слоистых кристаллов толщиной в доли микрона.
В центре разработки — титанат бария (BaTiO₃), который сам по себе может преобразовывать свет в электричество, но делает это не очень эффективно. Исследователи пошли дальше: они поместили этот материал между слоями титаната кальция и титаната стронция.
В результате получился "кристаллический сэндвич", генерирующий ток в 1000 раз сильнее, чем чистый титанат бария аналогичной толщины.
"Важно то, что сегнетоэлектрический материал чередуется с параэлектрическим материалом. Хотя параэлектрики обычно не разделяют электрические заряды, при определённых условиях они могут вести себя как сегнетоэлектрики", — объяснил руководитель проекта доктор Акаш Бхатнагар.
Когда слои материалов накладываются друг на друга, их свойства начинают взаимодействовать — усиливается поглощение света, улучшается передача электрических зарядов, а структура становится гораздо более восприимчивой к воздействию фотонов.
"Взаимодействие между слоями кристаллической решётки, по-видимому, приводит к гораздо более высокой диэлектрической проницаемости — другими словами, электроны могут гораздо легче перемещаться благодаря возбуждению световыми фотонами", — пояснил Бхатнагар.
Исследователи использовали мощный лазер, чтобы испарить кристаллы и нанести их слоями толщиной около 200 нанометров.
Всего структура насчитывает 500 слоёв. Даже при меньшем объёме активного компонента итоговый результат оказался значительно мощнее — и стабильнее: эффект сохранялся в течение полугода.
Такой "сэндвич" легче производить, он дешевле в обслуживании, не требует сложной упаковки и занимает меньше места, чем кремниевые панели. Особенно это актуально в городах, где каждый метр площади — на вес золота.
Хотя исследование ещё не завершено, уже сейчас ясно: сочетание умного дизайна и кристаллической инженерии может кардинально изменить подход к преобразованию света в энергию.
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