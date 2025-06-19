Успешный запуск от Honda: как автогигант вышел на орбиту

3:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Автогигант Honda делает неожиданный рывок в будущее — и не на дорогах, а в небе. 17 июня компания провела успешный запуск и посадку прототипа многоразовой ракеты-носителя. Это стало ключевым моментом в амбициозном проекте по выходу на рынок суборбитальных полётов к 2029 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Роскосмос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ракета

Первый полёт — первый успех

Испытание прошло на полигоне в городе Тайки, на севере Японии, известном как центр космических разработок. Экспериментальная ракета длиной 6,3 метра достигла высоты 271 метр, а затем успешно вернулась на Землю.

Для Honda этот запуск стал демонстрацией жизнеспособности технологий повторного использования — устойчивости полёта на подъёме и контролируемой посадки.

"Мы рады, что Honda сделала ещё один шаг вперёд в наших исследованиях многоразовых ракет, успешно завершив испытания по запуску и посадке. Мы считаем, что исследования в области ракет — это значимое начинание, использующее технологические преимущества Honda — заявил генеральный директор Тосихиро Мибе.

От автомобилей к звёздам

Компания впервые заговорила о проекте в 2021 году как о части инициативы по внедрению космических решений. В 2024-м Honda запустила отдельное подразделение в American Honda для развития технологий в США и укрепления партнёрств в космическом секторе.

Хотя о ходе испытаний ранее не сообщалось, сегодня стало ясно: Honda всё это время шаг за шагом прокладывала путь в космос.

Космос — это не только ракеты

Помимо носителей, Honda активно работает над другими компонентами космической инфраструктуры.

Весной 2025 года компания объявила о разработке электролизной системы, которую планируется протестировать на борту МКС.

Также ведутся работы по созданию регенеративных топливных элементов и систем жизнеобеспечения.

А в мае стало известно о сотрудничестве с Astroscale Japan Inc. — вместе компании займутся созданием систем дозаправки спутников на орбите.

На пути к 2029 году

Хотя в Honda подчёркивают, что пока речь идёт только о фундаментальных исследованиях, сама возможность повторного запуска и посадки уже считается большим успехом.

Цель — выйти на рынок суборбитальных запусков менее чем через пять лет.

"Несмотря на то, что исследования в области ракетных двигателей Honda всё ещё находятся на стадии фундаментальных исследований и не было принято никаких решений относительно коммерциализации этих ракетных технологий, Honda продолжит продвигаться в области фундаментальных исследований с целью разработки технологий, которые позволят осуществить суборбитальный запуск к 2029 году", — говорится в заявлении компании.

Конкуренция усиливается

Стоит отметить, что Honda — не единственный автопроизводитель, нацелившийся на космос. В начале года Toyota инвестировала в стартап Interstellar Technologies, также базирующийся в Тайки, для ускорения массового производства ракет.

Всё это — часть национального курса: правительство Японии стремится удвоить объём космической отрасли до 8 трлн иен к 2030-м годам, активно субсидируя частные инициативы.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.



Раке́та (от итал. rocchetta — маленькое веретено, через нем. Rakete или нидерл. raket) — летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без использования вещества из окружающей среды.

