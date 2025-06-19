Гигантский сорняк на склонах Килиманджаро: почему он вырастает до 9 метров

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Невзрачное растение, часто воспринимаемое как сорняк, на склонах Килиманджаро может достигать впечатляющих размеров — до 9 метров.

Фото: en.wikipedia.org by Brendon - Flickr is licensed under Free More info дендросенецио

Толокнянка обыкновенная, повсеместно встречающаяся на заброшенных участках и вдоль дорог, обычно не превышает 40 см в высоту. Однако в высокогорьях Восточной Африки её родственники поражают своими размерами, достигая 9 метров.

Один из таких гигантских корневищных злаков — Dendrosenecio kilimanjari, эндемик высокогорных районов Килиманджаро в Танзании. Его внешний вид напоминает нечто неземное: древовидный ствол, ветвящийся подобно канделябру, каждая ветвь которого увенчана крупным соцветием.

Другие виды дендросенецио, произрастающие на других горных массивах, обладают исключительной адаптацией к суровым условиям высокогорья, где температура может опускаться до -20 °C при сильных ветрах. Их толстые стебли защищены "шубой" из засохших листьев, они вырабатывают антифриз, предотвращающий замерзание тканей, а ночью их листья складываются, сохраняя тепло.

В условиях дефицита осадков гигантские растения запасают воду в сердцевине стеблей. Благодаря такому аскетичному образу жизни они растут крайне медленно, пишет The Guardian.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



