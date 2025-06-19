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Недостаток сна как штраф в жизни: как гаджеты крадут здоровье у подростков

2:17
Наука

Излучение от экранов гаджетов угнетает выработку мелатонина почти вдвое. Если же подросток увлечен просмотром клипов до поздней ночи, это серьезно расстраивает его циркадные ритмы.

Мальчик, смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Andi Graf, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мальчик, смартфон

Результат предсказуем: поздний отход ко сну — недостаток сна — плохое самочувствие — ещё больше времени в телефоне — снова поздний отход ко сну… Что можно предпринять?

Исключить использование телефонов как минимум за час до сна. Заменить яркое освещение в комнате на более мягкое, теплое. Создать вечерний распорядок (расслабляющая ванна, чтение, спокойная обстановка). Сначала это может вызвать сопротивление, но со временем войдёт в привычку, и засыпать станет легче.

Почему здоровый сон важнее учёбы (и это не шутка): Недостаток всего одного часа сна увеличивает вероятность плохой оценки на 29%. Таковы данные исследований.

Убедить подростка лечь спать в 21:00 — задача почти невыполнимая. Скорее всего, он лишь выразит своё недовольство и продолжит дремать за компьютером. Систематическое недосыпание влияет на внимание, память, когнитивные функции и даже настроение. У подростков, которые регулярно не высыпаются, ухудшается память, повышается тревожность и раздражительность. Это ведет к конфликтам с ровесниками и родителями, а также к снижению успеваемости, пишет "Популярная наука".

Проще говоря: недостаток сна — это как штраф в компьютерной игре, снижающий все характеристики. Как у них (помните такую рубрику?). В США, Финляндии и Китае перенесли начало занятий на 8:30-9:00. В результате подростки стали спать на 45 минут дольше. Что произошло в течение месяца?

Успеваемость повысилась более чем на 20%. Сократилось количество пропусков. Снизился уровень депрессии, как по симптомам, так и по концентрации кортизола.

"Когда подростки получают достаточно сна, они преображаются — становятся более внимательными, спокойными и адекватными", — заключение Американской академии педиатрии.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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