Недостаток сна как штраф в жизни: как гаджеты крадут здоровье у подростков

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Излучение от экранов гаджетов угнетает выработку мелатонина почти вдвое. Если же подросток увлечен просмотром клипов до поздней ночи, это серьезно расстраивает его циркадные ритмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Andi Graf, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мальчик, смартфон

Результат предсказуем: поздний отход ко сну — недостаток сна — плохое самочувствие — ещё больше времени в телефоне — снова поздний отход ко сну… Что можно предпринять?

Исключить использование телефонов как минимум за час до сна. Заменить яркое освещение в комнате на более мягкое, теплое. Создать вечерний распорядок (расслабляющая ванна, чтение, спокойная обстановка). Сначала это может вызвать сопротивление, но со временем войдёт в привычку, и засыпать станет легче.

Почему здоровый сон важнее учёбы (и это не шутка): Недостаток всего одного часа сна увеличивает вероятность плохой оценки на 29%. Таковы данные исследований.

Убедить подростка лечь спать в 21:00 — задача почти невыполнимая. Скорее всего, он лишь выразит своё недовольство и продолжит дремать за компьютером. Систематическое недосыпание влияет на внимание, память, когнитивные функции и даже настроение. У подростков, которые регулярно не высыпаются, ухудшается память, повышается тревожность и раздражительность. Это ведет к конфликтам с ровесниками и родителями, а также к снижению успеваемости, пишет "Популярная наука".

Проще говоря: недостаток сна — это как штраф в компьютерной игре, снижающий все характеристики. Как у них (помните такую рубрику?). В США, Финляндии и Китае перенесли начало занятий на 8:30-9:00. В результате подростки стали спать на 45 минут дольше. Что произошло в течение месяца?

Успеваемость повысилась более чем на 20%. Сократилось количество пропусков. Снизился уровень депрессии, как по симптомам, так и по концентрации кортизола.

"Когда подростки получают достаточно сна, они преображаются — становятся более внимательными, спокойными и адекватными", — заключение Американской академии педиатрии.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

