Под солнечными панелями овощи растут лучше? Удивительное открытие учёных

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проводимые Исследовательским университетом штата Айова, показали, что овощи могут успешно расти под солнечными панелями на солнечной электростанции недалеко от Эймса.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Некоторые из них даже демонстрируют лучшие результаты по сравнению с контрольными участками, где они находятся под полным солнечным светом. Это открытие имеет важное значение для сбалансирования сельскохозяйственных угодий с развитием солнечной энергетики в условиях растущего спроса на чистую энергию.

В ходе первого года четырехлетнего исследования агровольтаики на 10-акровой солнечной площадке Alliant Energy ученые изучают урожайность, здоровье почвы и влияние солнечных панелей на экосистему.

Они обнаружили, что частичная тень от панелей положительно сказывается на овощах, чувствительных к жаре и засухе. Аджай Наир, профессор садоводства и один из руководителей проекта, заявил, что можно с уверенностью утверждать, что выращивание овощей в коммерческих масштабах возможно на солнечных фермах. Однако пока ещё рано говорить о том, как повлияет это на урожай таких культур, как клубника и виноград. Исследование вызвало интерес у более 40 групп в прошлом году, согласно axios.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



