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Под солнечными панелями овощи растут лучше? Удивительное открытие учёных

1:23
Наука

Исследования, проводимые Исследовательским университетом штата Айова, показали, что овощи могут успешно расти под солнечными панелями на солнечной электростанции недалеко от Эймса.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Некоторые из них даже демонстрируют лучшие результаты по сравнению с контрольными участками, где они находятся под полным солнечным светом. Это открытие имеет важное значение для сбалансирования сельскохозяйственных угодий с развитием солнечной энергетики в условиях растущего спроса на чистую энергию.

В ходе первого года четырехлетнего исследования агровольтаики на 10-акровой солнечной площадке Alliant Energy ученые изучают урожайность, здоровье почвы и влияние солнечных панелей на экосистему.

Они обнаружили, что частичная тень от панелей положительно сказывается на овощах, чувствительных к жаре и засухе. Аджай Наир, профессор садоводства и один из руководителей проекта, заявил, что можно с уверенностью утверждать, что выращивание овощей в коммерческих масштабах возможно на солнечных фермах. Однако пока ещё рано говорить о том, как повлияет это на урожай таких культур, как клубника и виноград. Исследование вызвало интерес у более 40 групп в прошлом году, согласно axios.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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