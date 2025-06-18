Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
26 тонн черешни из Краснодарского края: какие регионы получили этот сладкий груз
Жара, страх и паника в салоне: 5 ошибок, из-за которых питомец страдает в дороге
Вечная грядка: как избежать пересадки и продлить жизнь клубничным кустам
Один взгляд на колонку — и всё понятно: заправка в этот момент превращает топливо в яд
Электрики в ужасе: 90% людей не знают о главном пожирателе энергии в доме
Макияж без рисков: эти тени подойдут любой внешности и возрасту
Меган Маркл нарушила свое молчание о вирусном тверк-видео незадолго до родов
Куда теперь парням стремиться? Сергей Юран о судьбе Химок
Скандал в аэропорту: туристы из Екатеринбурга отказались подписывать документ

Эту ошибку с кондиционером совершают все: 5 мифов развенчаны

4:23
Наука

Летом кондиционеры становятся ключевым союзником в поддержании прохлады и комфорта в вашем доме.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Однако все еще существует несколько заблуждений относительно их использования, которые могут привести к неприятным последствиям — как для вашего здоровья, так и для потребления энергии.

Миф 1: достаточно кондиционирования воздуха — не нужна вентиляция

Многие считают, что кондиционер охлаждает и одновременно освежает воздух внутри. Правда в том, что у большинства кондиционеров нет функции вентиляции: они просто рециркулируют существующий воздух, регулируя температуру и снижая влажность. Поэтому регулярное проветривание помещения имеет важное значение для качества воздуха. В идеале это следует делать рано утром или поздно вечером, когда наружная температура ниже. Наиболее эффективным методом является вентиляция воздуха, которая обеспечивает быстрое и полное обновление воздуха без значительного повышения температуры внутри.

Миф 2: чем ниже температура, тем быстрее охлаждение

Многие пользователи считают, что если они настроят кондиционер на 16 °C, то помещение охладится быстрее. Однако производительность машины не увеличивается за счет снижения регулировки температуры — она просто работает больше времени, чтобы достичь желаемого уровня. Для эффективного и экономичного охлаждения предпочтительнее использовать более высокую скорость вращения вентилятора и поддерживать постоянную температуру около 24-26 °C. Избегайте полного отключения кондиционера в течение дня, так как это требует большего расхода энергии при перезагрузке.

Миф 3: Кондиционирование воздуха вредит здоровью

Мнение о том, что кондиционер вызывает простуду или проблемы с дыханием, необоснованно, если он используется правильно. Главное — избегать большой разницы температур в помещении и на улице — в идеале не более 8-10 градусов. Также полезно избегать прямого попадания потока холодного воздуха. Многие современные модели определяют положение людей в помещении и регулируют поток воздуха так, чтобы он не был прямым, поддерживая комфортную и здоровую среду.

Встроенные фильтры помогают очищать воздух, удаляя пыль, аллергены и даже патогенные микроорганизмы. Однако, если их не чистить регулярно, они могут стать рассадником бактерий или грибков, которые могут даже вызвать симптомы астмы.

Миф 4: Кондиционеры не нуждаются в чистке

Многие считают, что кондиционеры "самоочищающиеся", но в действительности все иначе. Фильтры следует регулярно чистить или заменять, а внутренний блок нуждается в обслуживании и химической чистке не реже одного раза в год — в идеале перед летним сезоном.

Если устройство также используется для отопления, рекомендуется провести дополнительную проверку осенью.

Некоторые модели имеют функцию автоматической очистки или технологию Freeze, которая удаляет грязь путем размораживания. Эти функции поддерживают чистоту внутри устройства между регулярным обслуживанием.

Наружный блок также не следует игнорировать: пыль и грязь, которые скапливаются на ребрах, снижают эффективность и увеличивают потребление электроэнергии.

Миф 5: Кондиционирование воздуха вредно для домашних животных

Некоторые владельцы домашних животных беспокоятся, что кондиционирование воздуха вредно для их маленьких друзей. На самом деле, чрезмерное тепло представляет большую опасность для животных, особенно собак и кошек, которым трудно регулировать свою температуру. Прохладный воздух кондиционера, в отличие от воздуха вентилятора, приносит существенное облегчение.

Все, что требуется, — это следовать тем же основным принципам, что и для людей: не допускать резких перепадов температуры и избегать прямого воздействия воздушного потока. Кроме того, регулярное обслуживание устройства не менее важно для защиты здоровья домашних животных от потенциальных патогенов.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Туризм
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Недвижимость
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Последние материалы
26 тонн черешни из Краснодарского края: какие регионы получили этот сладкий груз
Жара, страх и паника в салоне: 5 ошибок, из-за которых питомец страдает в дороге
Вечная грядка: как избежать пересадки и продлить жизнь клубничным кустам
Один взгляд на колонку — и всё понятно: заправка в этот момент превращает топливо в яд
Электрики в ужасе: 90% людей не знают о главном пожирателе энергии в доме
Макияж без рисков: эти тени подойдут любой внешности и возрасту
Меган Маркл нарушила свое молчание о вирусном тверк-видео незадолго до родов
Куда теперь парням стремиться? Сергей Юран о судьбе Химок
Скандал в аэропорту: туристы из Екатеринбурга отказались подписывать документ
От круассанов до пиццы: как размораживать слоёное тесто, чтобы ваша выпечка получилась идеальной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.