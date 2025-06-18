Эту ошибку с кондиционером совершают все: 5 мифов развенчаны

4:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Летом кондиционеры становятся ключевым союзником в поддержании прохлады и комфорта в вашем доме.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Однако все еще существует несколько заблуждений относительно их использования, которые могут привести к неприятным последствиям — как для вашего здоровья, так и для потребления энергии.

Миф 1: достаточно кондиционирования воздуха — не нужна вентиляция

Многие считают, что кондиционер охлаждает и одновременно освежает воздух внутри. Правда в том, что у большинства кондиционеров нет функции вентиляции: они просто рециркулируют существующий воздух, регулируя температуру и снижая влажность. Поэтому регулярное проветривание помещения имеет важное значение для качества воздуха. В идеале это следует делать рано утром или поздно вечером, когда наружная температура ниже. Наиболее эффективным методом является вентиляция воздуха, которая обеспечивает быстрое и полное обновление воздуха без значительного повышения температуры внутри.

Миф 2: чем ниже температура, тем быстрее охлаждение

Многие пользователи считают, что если они настроят кондиционер на 16 °C, то помещение охладится быстрее. Однако производительность машины не увеличивается за счет снижения регулировки температуры — она просто работает больше времени, чтобы достичь желаемого уровня. Для эффективного и экономичного охлаждения предпочтительнее использовать более высокую скорость вращения вентилятора и поддерживать постоянную температуру около 24-26 °C. Избегайте полного отключения кондиционера в течение дня, так как это требует большего расхода энергии при перезагрузке.

Миф 3: Кондиционирование воздуха вредит здоровью

Мнение о том, что кондиционер вызывает простуду или проблемы с дыханием, необоснованно, если он используется правильно. Главное — избегать большой разницы температур в помещении и на улице — в идеале не более 8-10 градусов. Также полезно избегать прямого попадания потока холодного воздуха. Многие современные модели определяют положение людей в помещении и регулируют поток воздуха так, чтобы он не был прямым, поддерживая комфортную и здоровую среду.

Встроенные фильтры помогают очищать воздух, удаляя пыль, аллергены и даже патогенные микроорганизмы. Однако, если их не чистить регулярно, они могут стать рассадником бактерий или грибков, которые могут даже вызвать симптомы астмы.

Миф 4: Кондиционеры не нуждаются в чистке

Многие считают, что кондиционеры "самоочищающиеся", но в действительности все иначе. Фильтры следует регулярно чистить или заменять, а внутренний блок нуждается в обслуживании и химической чистке не реже одного раза в год — в идеале перед летним сезоном.

Если устройство также используется для отопления, рекомендуется провести дополнительную проверку осенью.

Некоторые модели имеют функцию автоматической очистки или технологию Freeze, которая удаляет грязь путем размораживания. Эти функции поддерживают чистоту внутри устройства между регулярным обслуживанием.

Наружный блок также не следует игнорировать: пыль и грязь, которые скапливаются на ребрах, снижают эффективность и увеличивают потребление электроэнергии.

Миф 5: Кондиционирование воздуха вредно для домашних животных

Некоторые владельцы домашних животных беспокоятся, что кондиционирование воздуха вредно для их маленьких друзей. На самом деле, чрезмерное тепло представляет большую опасность для животных, особенно собак и кошек, которым трудно регулировать свою температуру. Прохладный воздух кондиционера, в отличие от воздуха вентилятора, приносит существенное облегчение.

Все, что требуется, — это следовать тем же основным принципам, что и для людей: не допускать резких перепадов температуры и избегать прямого воздействия воздушного потока. Кроме того, регулярное обслуживание устройства не менее важно для защиты здоровья домашних животных от потенциальных патогенов.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

