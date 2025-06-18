Огромная вспышка произошла на Солнце: вот какие могут быть последствия

Учёные зафиксировали мощную вспышку на Солнце высочайшего класса Х.
Сила её составила X1.2, а продолжительность — 16 минут.
Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за двое суток не претерпела больших изменений, то и новый возможный вброс пройдет мимо нашей планеты по той же траектории.
Синоптик Михаил Леус рассказал, что предыдущая вспышка высшего балла произошла на Солнце 25 мая.
Всего в этом году уже было 8 вспышек уровня X. Произошедшее событие занимает среди них 4-е место по мощности, пишет KP. RU.
Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.