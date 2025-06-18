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Огромная вспышка произошла на Солнце: вот какие могут быть последствия

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Наука

Учёные зафиксировали мощную вспышку на Солнце высочайшего класса Х.

Солнечная вспышка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечная вспышка

Сила её составила X1.2, а продолжительность — 16 минут.

Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за двое суток не претерпела больших изменений, то и новый возможный вброс пройдет мимо нашей планеты по той же траектории.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что предыдущая вспышка высшего балла произошла на Солнце 25 мая.

Всего в этом году уже было 8 вспышек уровня X. Произошедшее событие занимает среди них 4-е место по мощности, пишет KP. RU.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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