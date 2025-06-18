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Испытания Mengzhou: Китай готовится к лунной миссии с помощью новой системы спасения

1:16
Наука

17 июня 2025 года Китай провел успешное испытание системы аварийного спасения капсулы Mengzhou на стартовой площадке центра Цзюцюань.

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Протестирован был сценарий "0/0" — на нулевой высоте и скорости. Система работала штатно: капсула была экстренно отделена от носителя, изменила ориентацию, раскрыла парашюты и мягко приземлилась спустя около двух минут.

Новая система спасения напоминает американский Launch Abort System от NASA, но базируется на решениях, использованных ранее в китайской Shenzhou и российской "Союз". У неё четыре основных твердотопливных двигателя, четыре отделяющих и восемь управляющих для ориентации.

Mengzhou ("Корабль мечты") станет основой китайской лунной программы. Её запуск планируется с помощью ракеты CZ-10A для орбитальных миссий и CZ-10 для полётов к Луне. Первый пилотируемый пуск ожидается в 2026 году, облёт Луны — в 2028-м, а высадка на её поверхность — до 2030 года, передает danielmarin.naukas.

Уточнения

Парашю́т (через фр. parachute, от греч. para — «против» и chute — «падение»; однокоренные слова: парасоль, параплюи, паратоннэрр, парафё, параван) — устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого материала, к которому стропами прикреплена подвесная система или груз.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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