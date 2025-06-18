Гидролог Станичный: скоро температура моря в Крыму вернётся к +23

Низовка уходит: ледяное море прогреется до +23 на курортах Крыма

3:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Туристы в Крыму столкнулись с неожиданным сюрпризом: 16-18 июня температура воды в море упала до +14 градусов. Для тех, кто мечтал о тёплых волнах Чёрного моря, это стало настоящим разочарованием.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Однако, как уверяют эксперты, это временное явление, и уже скоро море снова станет комфортным для купания. Разбираемся, что происходит, почему вода Чёрного моря так охладилась и где можно искупаться в Крыму прямо сейчас — и без гидрокостюма.

Почему упала температура моря в Крыму

Причина холодной воды — природное явление, известное как апвеллинг или по-народному "низовка". Это процесс, при котором холодные глубинные воды поднимаются к поверхности, замещая более тёплую воду у берега.

Как объясняет Pravda.Ru заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный, апвеллинги вызываются ветрами с западной или вдольбереговой составляющей (когда берег остаётся слева от направления ветра).

"Вода не остывает у берега, а просто замещается холодными массами с глубины 15-20 метров ниже термоклина," — уточняет эксперт.

Сейчас у побережья Крыма именно такая ситуация: тёплая поверхностная вода ушла, уступив место холодным глубинным слоям.

Надолго ли похолодало Чёрное море в середине июня

К счастью, нет. По словам Станичного, подобные явления случаются в Крыму три-четыре раза за лето и длятся обычно два-три дня, иногда до недели.

"Говорить, что это проблема для сезона, неверно. В 2003 году у нас был апвеллинг длиной 40-50 дней — это было проблемой, а пока лето начинается неплохо," — добавляет он.

Когда и как нагреется Чёрное море в Крыму

Механизм "прогрева" моря таков — вода не нагревается от солнца или берега, как думают многие.

"Как только ветер ослабевает, холодная, более плотная вода уходит обратно в глубину и её место занимают тёплые воды, которые она вытеснила", — поясняет гидролог. То есть стоит ветру уйти, и море быстро вернётся к привычным температурам.

На данный момент в центральной части Чёрного моря температура поверхности уже достигает +22-23 градусов. Станичный прогнозирует, что в ближайшие дни, когда апвеллинг ослабнет, такие же комфортные условия установятся и у берегов Крыма.

Где можно купаться в Чёрном море сейчас, чтобы было тепло

Пока вода у популярных пляжей остаётся холодной, есть места, где можно наслаждаться тёплым морем уже сегодня. Апвеллинги меньше затрагивают участки побережья, ориентированные с севера на запад. Сергей Станичный рекомендует отправляться в такие места, как:

Кача,

Любимовка,

район Черноморского.

"При западных ветрах апвеллинга там не бывает, вода остаётся тёплой," — согласен эксперт. Это отличная альтернатива для туристов, которые не хотят ждать.

Гидрологи подчёркивают, что подобные колебания температуры — нормальная часть черноморского климата и они не должны омрачать отдых. Главное — быть готовым к таким сюрпризам природы и знать, как их переждать.

Например, в бассейнах, аквапарках, кафе и ресторанах, на экскурсиях, в океанариумах, дельфинариях и даже крокодиляриуме, на винных производствах или в медитации на солнце у моря.

Уточнения

Апвеллинг (англ. upwelling) — подъём глубинных вод к поверхности. Наиболее часто наблюдается у западных границ материков и берегов, где перемещает более холодные и богатые биогенами воды из глубин океана к поверхности, замещая более тёплые, бедные биогенами поверхностные воды. Процессом, обратным апвеллингу, является даунвеллинг.

