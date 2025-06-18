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Вечная тьма с дыркой в теории: почему чёрные дыры не такие уж и вечные

1:46
Наука

До 1974 года считалось, что чёрные дыры — это вечные космические ловушки, пожирающие свет, материю и даже время. Однако теория, выдвинутая Стивеном Хокингом, перевернула это представление. Оказалось, что чёрные дыры не такие уж и бессмертные — они медленно, но верно теряют массу и могут исчезать.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Почему чёрная дыра теряет вес

В основе этого феномена — квантовая механика. В пустом пространстве у горизонта событий спонтанно возникают пары частица-античастица. Если одна из них уходит в космос, а вторая падает внутрь чёрной дыры, масса объекта уменьшается. Это явление и получило название — излучение Хокинга.

Кто исчезнет первым

Чем меньше масса чёрной дыры, тем быстрее идёт процесс. Массивные гиганты — вроде тех, что образуются после гибели звёзд — будут испаряться триллионы лет. А вот крошечные первичные чёрные дыры, если они возникли сразу после Большого взрыва, могли давно исчезнуть — завершив свою жизнь взрывом, ярче миллиона водородных бомб.

Где доказательства

Пока излучение Хокинга не удалось наблюдать напрямую. Его энергия слишком слаба. Однако учёные надеются найти следы в виде гамма-всплесков. Такие сигналы может улавливать, например, телескоп Fermi от NASA.

А что с информацией

Самый тревожный вопрос: если чёрная дыра исчезает, куда девается вся поглощённая ею информация? Это противоречит законам квантовой физики. Так и появился информационный парадокс, о котором спорят физики по сей день.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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