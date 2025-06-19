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Ранний сигнал болезней: почему неспособность поднять 5 кг — тревожный симптом

2:07
Наука

Сможете ли вы поднять 5 килограммов? На первый взгляд — несложная задача. Но новое международное исследование показывает: трудности с выполнением этого простого действия могут быть ранним признаком целого ряда заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, инсульт и хронические проблемы с сердцем.

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Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Анализ, охвативший более 51 000 человек из 15 стран, выявил устойчивую связь между мышечной слабостью и снижением общего качества жизни. Люди, которые испытывали затруднения при поднятии 5 кг, чаще страдали от депрессии, высокого холестерина, заболеваний лёгких, остеоартрита, нарушений суставов, а также чаще получали переломы бедра.

Главная цель исследования — найти простой, доступный и универсальный способ оценки мышечной силы. Современные методы диагностики требуют медицинского оборудования и клинических условий, но подъём груза в 5 кг может стать эффективной альтернативой. Такой тест не требует специальных навыков и доступен в домашних условиях. Он может стать полезным инструментом как для врачей, так и для самих пациентов.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 1,71 миллиарда человек по всему миру страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Особенно уязвимы пожилые: в США мышечная слабость обнаруживается у 5% людей старше 60 лет.

Если человек не может поднять даже лёгкий груз — это не просто физическая проблема. Это сигнал о системных изменениях в организме, которые в будущем могут привести к тяжёлым заболеваниям. Исследование подчёркивает важность раннего выявления и предлагает простой способ мониторинга, который может спасти жизнь.

Теперь тест на 5 кг становится не просто упражнением, а шагом к осознанной заботе о себе и своевременному обращению за медицинской помощью.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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