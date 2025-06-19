Одарённость видна до школы: разработали уникальную методику для детей

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Учёные из Южно-Уральского государственного университета разработали уникальный инструмент, способный выявить интеллект, креативность и мотивацию у детей ещё до того, как они сядут за школьную парту. Этот тест может кардинально изменить подход к раннему образованию и помочь родителям и педагогам распознать способности ребёнка на самом старте.

Фото: Пресс-служба Нового театра Спектакль Нового театра Детский альбом Чайковского

Всё сразу: интеллект, креативность, мотивация

Разработка специалистов лаборатории "Психология и психофизиология стрессоустойчивости и креативности" ЮУрГУ выделяется среди аналогов. В отличие от привычных методик, она позволяет определить сразу несколько компонентов одарённости. Психолог, доктор наук Вера Грязева-Добшинская поясняет:

"Методика одновременно выявляет интеллект, креативность и мотивацию ребёнка. Это даёт возможность оценить потенциал ещё до начала обучения в школе".

Игра, а не экзамен

Особое внимание уделено форме подачи заданий: они представлены в виде игры. Ребёнок не чувствует давления — с ним "разговаривают" сказочные герои, предлагая выполнить увлекательные задания.

"Именно такой формат помогает детям расслабиться и включиться в процесс, не боясь ошибиться", — рассказывает старший научный сотрудник Вера Глухова.

Основа — серьёзная наука

Методика базируется на теориях известных учёных — операциональной концепции развития интеллекта Жана Пиаже и модели структуры интеллекта Джоя Гилфорда.

Каждая из двух форм теста включает восемь субтестов — они оценивают как счётно-вычислительные, так и вербальные навыки. При этом задания направлены не просто на измерение словарного запаса, но и на выявление чувствительности к значению слов, интереса к гуманитарным наукам и логическому мышлению.

Уже работает в реальности

Методика уже прошла успешную апробацию в одном из лицеев Челябинска. Полученные результаты позволяют говорить о практической ценности теста и его эффективности.

Университет будущего

Южно-Уральский госуниверситет активно участвует в реализации стратегических научных проектов, в том числе в рамках программы "Приоритет-2030". Он выступает центром притяжения исследовательских инициатив в области цифровых технологий, экологии и материаловедения.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

