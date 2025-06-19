Быстрая икра и крупные особи: в чём магия новых осетров из Астрахани

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Всё чаще научные разработки из лабораторий напрямую влияют на целые отрасли. В Астрахани, например, прямо сейчас идёт настоящая революция в мире товарного осетроводства. И её возглавляют те, кто когда-то сидел за партами АГТУ.

Фото: https://commons.wikimedia.org by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вид осетровых

Точка роста: как всё устроено

В регионе запустили проект по модернизации технологий выращивания гибридов осетровых — с акцентом на калугу. Инициатором выступила лаборатория "Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры" АГТУ под руководством биолога Сергея Пономарёва. Здесь ученые разрабатывают всё: от рационов кормления и специализированных кормов до УЗИ-диагностики зрелости гонад.

Почему это важно

В традиционном разведении осетровых на первую икру приходится ждать десятилетиями. Так, русский осётр созревает 10-12 лет, а белуга — до 20. Новые гибриды дают икру уже через 4-5 лет! При этом они остаются крупными и производят высококачественную икру, характерную для калуги.

Кто стоит за проектом

Ведущие специалисты рыбной отрасли, в прошлом — выпускники АГТУ, сегодня руководят ключевыми предприятиями и вовлечены в процесс. Это сотрудничество между наукой и бизнесом позволяет внедрять инновации максимально быстро.

Ставка на своё

"Китайцы уже выращивают наши гибриды. Но мы пошли дальше — создаём собственные технологии, свои корма, свои методики", — подчёркивает Пономарёв.

Россия делает ставку не просто на импортозамещение, а на научное лидерство.

Что дальше

Учёные планируют подать грантовые заявки, продолжить разработки высокоэнергетических кормов и углубить научные исследования. Всё это может превратить Астраханскую область в центр нового рывка в коммерческом рыбоводстве.

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida - "помесь") — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.

