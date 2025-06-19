Быстрая икра и крупные особи: в чём магия новых осетров из Астрахани

Всё чаще научные разработки из лабораторий напрямую влияют на целые отрасли. В Астрахани, например, прямо сейчас идёт настоящая революция в мире товарного осетроводства. И её возглавляют те, кто когда-то сидел за партами АГТУ.
В регионе запустили проект по модернизации технологий выращивания гибридов осетровых — с акцентом на калугу. Инициатором выступила лаборатория "Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры" АГТУ под руководством биолога Сергея Пономарёва. Здесь ученые разрабатывают всё: от рационов кормления и специализированных кормов до УЗИ-диагностики зрелости гонад.
В традиционном разведении осетровых на первую икру приходится ждать десятилетиями. Так, русский осётр созревает 10-12 лет, а белуга — до 20. Новые гибриды дают икру уже через 4-5 лет! При этом они остаются крупными и производят высококачественную икру, характерную для калуги.
Ведущие специалисты рыбной отрасли, в прошлом — выпускники АГТУ, сегодня руководят ключевыми предприятиями и вовлечены в процесс. Это сотрудничество между наукой и бизнесом позволяет внедрять инновации максимально быстро.
"Китайцы уже выращивают наши гибриды. Но мы пошли дальше — создаём собственные технологии, свои корма, свои методики", — подчёркивает Пономарёв.
Россия делает ставку не просто на импортозамещение, а на научное лидерство.
Учёные планируют подать грантовые заявки, продолжить разработки высокоэнергетических кормов и углубить научные исследования. Всё это может превратить Астраханскую область в центр нового рывка в коммерческом рыбоводстве.
Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida - "помесь") — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.