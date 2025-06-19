Алмазные отходы больше не выбрасывают — вот во что их превращают

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый год на предприятии "Севералмаз" остаются миллионы тонн производственных отходов. Раньше — просто "хвосты". Теперь — перспективный ресурс. В центре внимания оказался сапонит — глинистый минерал, ранее считавшийся побочным. Сегодня он превращается в основу для нового типа удобрений.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Parent Géry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алмазы

Что такое сапонит и зачем он нужен

Исследователи из Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и научного центра "Российская Арктика" обнаружили, что сапонит насыщен элементами, способствующими росту сельскохозяйственных культур. Это позволило создать на его основе гранулированные удобрения, без добавления азота и калия.

"Ежегодно на предприятии "Севералмаз" образуется несколько миллионов тонн отходов, содержащих сапонит. Ученые САФУ и НОЦ "Российская Арктика" учли содержание в сапоните минеральных веществ, способствующих росту сельхозкультур, разработали технологию производства удобрений и спроектировали опытно-промышленную установку", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Универсальный минерал: не только для полей

Сапонит может пригодиться не только аграриям. Его свойства открывают возможности и в строительстве — в бетоне и буровых растворах. А в будущем, возможно, даже в фармацевтике.

Эксперименты и выводы

Учёные провели серию экспериментов и выяснили: сапонит влияет на поведение почвы. В торфе он помогает удерживать нитраты, но способствует вымыванию калия. Зато на минеральных почвах этого эффекта не наблюдается. Это открывает путь к адаптивному применению удобрений в зависимости от типа земли.

Государственная поддержка и большие перспективы

Разработка входит в масштабный проект, реализуемый по постановлению правительства РФ. Он объединяет усилия "Севералмаза", САФУ и научного центра "Российская Арктика".

Уточнения

Сапони́т (от лат. sapo, родительный падеж saponis - мыло), или мыльный камень (частично устар.) — минерал из подкласса слоистых силикатов, группы монтмориллонита; химический состав NaMg 3 [AISi 3 O 10 ](OH) 2 .4H 2 O.

