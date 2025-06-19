Алмазные отходы больше не выбрасывают — вот во что их превращают

Каждый год на предприятии "Севералмаз" остаются миллионы тонн производственных отходов. Раньше — просто "хвосты". Теперь — перспективный ресурс. В центре внимания оказался сапонит — глинистый минерал, ранее считавшийся побочным. Сегодня он превращается в основу для нового типа удобрений.
Исследователи из Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и научного центра "Российская Арктика" обнаружили, что сапонит насыщен элементами, способствующими росту сельскохозяйственных культур. Это позволило создать на его основе гранулированные удобрения, без добавления азота и калия.
"Ежегодно на предприятии "Севералмаз" образуется несколько миллионов тонн отходов, содержащих сапонит. Ученые САФУ и НОЦ "Российская Арктика" учли содержание в сапоните минеральных веществ, способствующих росту сельхозкультур, разработали технологию производства удобрений и спроектировали опытно-промышленную установку", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Сапонит может пригодиться не только аграриям. Его свойства открывают возможности и в строительстве — в бетоне и буровых растворах. А в будущем, возможно, даже в фармацевтике.
Учёные провели серию экспериментов и выяснили: сапонит влияет на поведение почвы. В торфе он помогает удерживать нитраты, но способствует вымыванию калия. Зато на минеральных почвах этого эффекта не наблюдается. Это открывает путь к адаптивному применению удобрений в зависимости от типа земли.
Разработка входит в масштабный проект, реализуемый по постановлению правительства РФ. Он объединяет усилия "Севералмаза", САФУ и научного центра "Российская Арктика".
Сапони́т (от лат. sapo, родительный падеж saponis - мыло), или мыльный камень (частично устар.) — минерал из подкласса слоистых силикатов, группы монтмориллонита; химический состав NaMg3[AISi3O10](OH)2.4H2O.
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