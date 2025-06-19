Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два авианосца и невидимки: США собирают арсенал для удара, от которого Иран не отобьется
ВСУ уже готовят новые удары — и теперь под прицелом то, что питает рубль
Щадящие суставы, укрепляют тело: упражнения 60+ для лёгкой активности каждый день
Антидождь своими руками: проверенный способ защитить стёкла в дороге
Яйца своими руками: американцы массово строят курятники на задних дворах
Крыжовник тает на солнце? Один приём спасает урожай даже в самый зной
Купил билет — получил гастро-тур: в поездах теперь подают еду как в лучших ресторанах
Эта тряпка знает больше о порядке, чем большинство людей
Рэйф Файнс дал эксцентричные советы своему преемнику в новой адаптации Гарри Поттера

Новая эра в хирургии: где тренируют руки будущих врачей

2:02
Наука

Что если бы будущие урологи могли без риска для пациента отточить самые тонкие манипуляции ещё до выхода в операционную? Теперь это возможно.

Хирургия
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирургия

Специалисты Сеченовского университета создали уникальный симулятор, способный стать настоящим прорывом в подготовке хирургов. Это не просто модель — это реалистичный фантом почки и окружающих тканей, выполненный с ювелирной точностью.

Что умеет тренажёр

Инновационный тренажёр оснащён сменными картриджами, каждый из которых позволяет практиковаться в одном из навыков:

  • пункция чашечно-лоханочной системы.
  • эндоскопические вмешательства.
  • диагностика и лечение опухолей почки.

Модуль можно использовать с ультразвуком, рентгеном, КТ, МРТ и эндоскопией — полный спектр визуального контроля.

"Междисциплинарная команда специалистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала многофункциональный тренажер для отработки и совершенствования навыков диагностических манипуляций и операций на верхних мочевых путях." — сообщила пресс-служба университета.

Почему это важнее, чем кажется

По словам доцента Станислава Али из Института урологии, такой фантом ускорит обучение молодых специалистов и откроет новые горизонты для разработки методик диагностики и лечения.

И ещё один важный момент — цена. Российская разработка в два раза дешевле западных аналогов. Как пояснил инженер Сергей Горохов, зарубежные симуляторы уступают: например, они не поддерживают обучение под контролем МРТ и стоят значительно дороже.

"Похожий тренажер есть у американского производителя. Но у него есть существенные недостатки — с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле", — отметил Горохов.

Уточнения

Симуля́тор - имитатор (обычно механический или компьютерный), задача которого состоит в имитации управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Туризм
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Пашинян напуган выходом в политику армянского иванишвили Карапетяна Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Два авианосца и невидимки: США собирают арсенал для удара, от которого Иран не отобьется
ВСУ уже готовят новые удары — и теперь под прицелом то, что питает рубль
Щадящие суставы, укрепляют тело: упражнения 60+ для лёгкой активности каждый день
Антидождь своими руками: проверенный способ защитить стёкла в дороге
Яйца своими руками: американцы массово строят курятники на задних дворах
Крыжовник тает на солнце? Один приём спасает урожай даже в самый зной
Купил билет — получил гастро-тур: в поездах теперь подают еду как в лучших ресторанах
Эта тряпка знает больше о порядке, чем большинство людей
Рэйф Файнс дал эксцентричные советы своему преемнику в новой адаптации Гарри Поттера
Белка снаружи — няшка, внутри — монстр: кто на самом деле эти пушистые грызуны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.