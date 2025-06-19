Новая эра в хирургии: где тренируют руки будущих врачей

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Что если бы будущие урологи могли без риска для пациента отточить самые тонкие манипуляции ещё до выхода в операционную? Теперь это возможно.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирургия

Специалисты Сеченовского университета создали уникальный симулятор, способный стать настоящим прорывом в подготовке хирургов. Это не просто модель — это реалистичный фантом почки и окружающих тканей, выполненный с ювелирной точностью.

Что умеет тренажёр

Инновационный тренажёр оснащён сменными картриджами, каждый из которых позволяет практиковаться в одном из навыков:

пункция чашечно-лоханочной системы.

эндоскопические вмешательства.

диагностика и лечение опухолей почки.

Модуль можно использовать с ультразвуком, рентгеном, КТ, МРТ и эндоскопией — полный спектр визуального контроля.

"Междисциплинарная команда специалистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала многофункциональный тренажер для отработки и совершенствования навыков диагностических манипуляций и операций на верхних мочевых путях." — сообщила пресс-служба университета.

Почему это важнее, чем кажется

По словам доцента Станислава Али из Института урологии, такой фантом ускорит обучение молодых специалистов и откроет новые горизонты для разработки методик диагностики и лечения.

И ещё один важный момент — цена. Российская разработка в два раза дешевле западных аналогов. Как пояснил инженер Сергей Горохов, зарубежные симуляторы уступают: например, они не поддерживают обучение под контролем МРТ и стоят значительно дороже.

"Похожий тренажер есть у американского производителя. Но у него есть существенные недостатки — с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле", — отметил Горохов.

Уточнения

Симуля́тор - имитатор (обычно механический или компьютерный), задача которого состоит в имитации управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством.

