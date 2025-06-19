Обычные отходы заменили дорогой металл — узнайте, как это возможно

Палладий — один из самых дорогих металлов, активно применяемый в фармацевтике и химической промышленности. Но есть проблема: значительная часть наночастиц палладия теряется из-за "мертвого металла" — явления, при котором частицы блокируются внутри пористых носителей и не участвуют в реакции.
А что, если ценному металлу дать "новую жизнь" с помощью того, что обычно отправляется в мусор?
Исследователи из МИСИС, Сколтеха, Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Института катализа им. Г. К. Борескова и других научных организаций нашли решение в производственных остатках фурановых соединений — жидких гуминах. Эти вещества получают из растительной биомассы и обычно не представляют особой ценности.
Однако, как оказалось, если смешать гумины с меламином (веществом, содержащим азот), а затем подвергнуть эту смесь термической обработке, получится уникальный углеродный материал. Его особенность — низкая пористость и высокая концентрация азота.
Такая структура создаёт отличную подложку для палладиевых наночастиц. Благодаря этому металл остаётся доступным для реакций, а не "застревает" в порах.
"При использовании палладиевых катализаторов на основе углеродных носителей зачастую возникает эффект 'мертвого металла', когда наночастицы блокируются в порах носителя и не участвуют в реакции", — пояснили в Минобрнауки.
В результате новый материал обеспечивает более эффективный и стабильный катализатор, который способен выдерживать многократное использование без потери активности.
Такие катализаторы могут применяться при производстве:
Разработка не только экономит редкий металл, но и даёт второй шанс промышленным отходам. Умный подход — и польза, и выгода.
Гумин - органическое вещество, входящее в состав почвы, нерастворимое в кислотах и органических растворителях.
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