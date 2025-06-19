На Солнце что-то рвануло, но никто не пострадал: почему мощнейшая солнечная вспышка не задела Землю

На первый взгляд, всё звучит тревожно: в ночь на 18 июня на Солнце произошла вспышка класса X1.2 — самого мощного уровня в шкале рентгеновского излучения. Однако ученые спешат успокоить: никаких серьёзных последствий для Земли не предвидится.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечная вспышка

Что произошло

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка произошла очень близко к поверхности Солнца и была почти полностью "прикрыта" мощными магнитными полями. Это стало причиной того, что выброс плазмы не достиг Земли.

"На снимках с солнечных коронографов видно слабое движение массы на правом краю Солнца, но оно уходит в сторону от нас", — пояснили в лаборатории.

Почему это важно

Солнечные вспышки делятся на пять классов: от слабейшего A до мощнейшего X. Каждый следующий класс в 10 раз сильнее предыдущего. Вспышки типа X — самые энергичные, они могут вызывать выбросы солнечной плазмы, достигающие Земли и провоцирующие магнитные бури. Такие бури могут влиять на спутники, навигационные системы и даже вызывать сбои в электросетях.

Почему сейчас обошлось

Главный фактор — отсутствие фронтального выброса. Массы солнечной плазмы не были направлены на Землю, а ушли в сторону. Поэтому специалисты делают вывод:

Немного теории

Минимальный уровень рентгеновского излучения — A0.0 — это всего 10 нановатт на квадратный метр. Класс X начинается от 0.0001 ватта. То есть, нынешняя вспышка была в сотни тысяч раз мощнее минимального уровня. Но мощность — ещё не всё. Главное — направление и сопровождение выбросом.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

