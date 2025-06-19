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Прорыв в генетике: теперь мутации и перестройки находят за один шаг

2:03
Наука

Можно ли за один анализ получить полную генетическую картину пациента, включая точечные мутации и крупные хромосомные перестройки? Российские учёные нашли способ.

Онкодиспансер
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Правительства Тульской области., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Онкодиспансер

Институт цитологии и генетики СО РАН представил новый метод диагностики, способный одновременно обнаруживать оба ключевых типа генетических нарушений. Это может изменить подход к выявлению наследственных заболеваний и рака.

Суть метода — в сочетании двух технологий

Новая методика базируется на двух современных подходах:

  • Пространственный анализ хромосом — он отслеживает физические взаимодействия участков ДНК внутри клетки, выявляя разрывы и перестройки, нарушающие хромосомную структуру.
  • Экзомное обогащение — позволяет точно находить мутации в кодирующих участках ДНК.

Объединение этих технологий даёт уникальное преимущество: одна процедура — и у врача есть все данные, которые раньше собирались в несколько этапов.

Зачем это важно

Хромосомные перестройки могут серьёзно нарушать работу генов даже без повреждений самих генов. А значит, выявить их — критически важно для точной диагностики, выбора терапии и генетического консультирования.

"Хромосомные перестройки могут нарушать работу генов даже в том случае, если сами они остаются неповреждёнными. Ранняя и точная диагностика таких изменений критически важна для подбора лечения, прогноза и генетического консультирования", — отмечает руководитель проекта Вениамин Фишман.

Где это может пригодиться

Новая разработка обещает быть особенно полезной:

  • При диагностике редких генетических синдромов.
  • В онкогенетике.
  • В пренатальных исследованиях.
  • В случаях, когда другие методы не дают ответа.

Метод уже поддержан грантами Российского научного фонда, и у него большой потенциал для внедрения в клиническую практику.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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