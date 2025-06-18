Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах
Самцы, грибок и немного фантастики — рецепт борьбы с малярией найден
Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч
Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен
Итальянский отпуск без стресса: как избежать штрафов и других неприятных сюрпризов
Связь глушат — абоненты в шоке: как депутаты хотят изменить порядок уведомлений
Катаются, как дети, и жонглируют камнями — зачем выдры играют
Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде
История мужества Эрика Дейна: актёр делится своей борьбой с неизлечимым заболеванием

Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда

2:03
Наука

В элитном районе Беверли-Хиллз выставлен на аукцион участок площадью 3,2 акра вместе с архитектурными планами роскошного особняка. Владельцем недвижимости была компания Tree Lane LLC, связанная с Мохаммедом Хадидом — отцом знаменитых моделей Джиджи и Беллы. Но теперь проект оказался в руках суда после заявления о банкротстве.

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лос-Анджелес

История падения

Хадид взял кредит в $31 млн у Skylark Capital ещё в 2018 году, но позже заявил, что стал жертвой "хищнического кредитования". Tree Lane LLC объявила о банкротстве, и в результате недвижимость оказалась в списке активов, которые пойдут с молотка.

Мегапроект, который так и не был реализован

Планы особняка поражают: более 2300 кв. метров, пять спален, два люкса для гостей или персонала, восемь ванных и семь дополнительных туалетных комнат. Обновлённые архитектурной студией Woods + Dangaran, они также включают бассейн по периметру, кинотеатр, тренажёрный зал со спа-зоной и гараж на 11 машин. Из дома открывается панорамный вид на холмы Лос-Анджелеса.

Престиж, тишина и контроль

Участок находится в охраняемом комплексе Bella Vista Estates.

"Это одно из самых уединённых и безопасных мест в городе", — отметил Гарольд Бордвин из Keen-Summit Capital Partners.

Именно эта компания отвечает за проведение аукциона. Стартовая цена — $20 млн.

Не первый громкий крах

Это уже второй масштабный проект Хадида в Лос-Анджелесе, завершившийся ничем. Его незаконченный особняк в Бель-Эйр был снесён по решению суда. Сейчас этот участок тоже выставлен на аукцион компанией Sahara Construction, купившей землю у Хадида в 2021 году.

Уточнения

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Авто
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов Аудио 
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Недвижимость
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах
Самцы, грибок и немного фантастики — рецепт борьбы с малярией найден
Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч
Финны потребовали срочно перекрыть экспорт лесной продукции из России в Японию
Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда
Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен
Итальянский отпуск без стресса: как избежать штрафов и других неприятных сюрпризов
Связь глушат — абоненты в шоке: как депутаты хотят изменить порядок уведомлений
Катаются, как дети, и жонглируют камнями — зачем выдры играют
Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.