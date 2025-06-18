Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В элитном районе Беверли-Хиллз выставлен на аукцион участок площадью 3,2 акра вместе с архитектурными планами роскошного особняка. Владельцем недвижимости была компания Tree Lane LLC, связанная с Мохаммедом Хадидом — отцом знаменитых моделей Джиджи и Беллы. Но теперь проект оказался в руках суда после заявления о банкротстве.

Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лос-Анджелес

История падения

Хадид взял кредит в $31 млн у Skylark Capital ещё в 2018 году, но позже заявил, что стал жертвой "хищнического кредитования". Tree Lane LLC объявила о банкротстве, и в результате недвижимость оказалась в списке активов, которые пойдут с молотка.

Мегапроект, который так и не был реализован

Планы особняка поражают: более 2300 кв. метров, пять спален, два люкса для гостей или персонала, восемь ванных и семь дополнительных туалетных комнат. Обновлённые архитектурной студией Woods + Dangaran, они также включают бассейн по периметру, кинотеатр, тренажёрный зал со спа-зоной и гараж на 11 машин. Из дома открывается панорамный вид на холмы Лос-Анджелеса.

Престиж, тишина и контроль

Участок находится в охраняемом комплексе Bella Vista Estates.

"Это одно из самых уединённых и безопасных мест в городе", — отметил Гарольд Бордвин из Keen-Summit Capital Partners.

Именно эта компания отвечает за проведение аукциона. Стартовая цена — $20 млн.

Не первый громкий крах

Это уже второй масштабный проект Хадида в Лос-Анджелесе, завершившийся ничем. Его незаконченный особняк в Бель-Эйр был снесён по решению суда. Сейчас этот участок тоже выставлен на аукцион компанией Sahara Construction, купившей землю у Хадида в 2021 году.

Уточнения

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.

