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Жители Техаса стали свидетелями уникального астрономического явления

2:23
Наука

В понедельник на рассвете жители Южного Техаса и приграничных районов Северной Мексики стали свидетелями необычного явления: огненный шар прочертил ночное небо, на мгновение превратив его в дневное, а затем, как утверждают очевидцы, раздался мощный взрыв.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

По данным Американского метеорологического общества, около 3:10 утра по центральному времени не менее шестнадцати человек сообщили о наблюдении этого небесного тела. Огненный шар, замеченный над Коауила-де-Сарагоса, Нуэво-Леон и Техасом, озарил предрассветную темноту яркими вспышками.

Огненные шары — это метеоры исключительной яркости, превосходящие по блеску даже Венеру. Некоторые из них, называемые болидами, завершают свой путь мощной вспышкой или взрывом, часто распадаясь на видимые осколки. Судя по всему, наблюдаемое событие относилось именно к этой категории.

"Сначала я приняла это за падающую звезду, но она была гораздо больше, — рассказывает Жаклин Р. из Эдинбурга, штат Техас. — Я никогда не видела таких цветов у падающих звёзд, это было просто невероятно".

Джон С. из Браунсвилля, штат Техас, поделился своим удивлением: "Я был поражен. Впервые увидел что-то подобное".

На кадрах с камер наблюдения в Сьюдад-де-Альенде, Нуэво-Леон, видно, как группу людей, сидящих, предположительно, в пустом бассейне, внезапно озаряет яркая синяя вспышка. Свет освещает близлежащие здания, отбрасывая на стены огромные тени, что заставляет перепуганных людей искать укрытие.

На других видеозаписях запечатлено, как огненный шар проносится над Монтерреем и Сантьяго, на короткое время превращая ночь в день.

"Он был жёлто-оранжевым с искрами и длился около трёх секунд, — сообщила Бренда Б. из Сан-Николас-де-лос-Гарса, Нуэво-Леон. — Однако примерно через 3-5 минут я услышала громкий хлопок, который, возможно, был связан с этим".

Американское метеорологическое общество продолжает сбор информации от очевидцев, чтобы точнее определить траекторию и возможную зону падения метеорита.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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