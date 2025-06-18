Вселенная без границ: нет центра, нет края, только расширение

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До публикации общей теории относительности в 1915 году Альберт Эйнштейн представлял Вселенную как статичную, то есть не расширяющуюся и не сжимающуюся.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Однако, в начале XX века астрономические наблюдения выявили, что далекие галактики удаляются от нас, причём скорость удаления прямо пропорциональна расстоянию.

Разгадка этого феномена заключалась в том, что уравнения Эйнштейна не исключали расширение пространства. Математический аппарат показывал, что пространство растягивается подобно гигантскому воздушному шару. Стало ясно, что не существует центра взрыва, а скорее, ткань пространства растягивается во всех направлениях.

Представьте себе точки на поверхности воздушного шара: при его надувании они удаляются друг от друга, как будто "расползаются". Этот пример хорошо иллюстрирует, что галактики не летят в пространстве, а являются "точками", находящимися в ткани пространства, которая растягивается. Важно отметить, что воздушный шар находится в неком внешнем пространстве, но для Вселенной "внешнего" пространства не существует — это просто наше четырёхмерное пространство-время.

Поиск "центральной точки" так же бессмыслен, как поиск центра поверхности воздушного шара. Независимо от направления, мы наблюдаем одно и то же космическое расширение.

В повседневной жизни мы воспринимаем пространство в трёх измерениях: высота, ширина и длина. Время рассматривается отдельно. Однако, физика утверждает, что пространство и время неразделимы, образуя пространство-время, "ткань" Вселенной.

Гравитация, в этом контексте, не является некой силой, а скорее следствием искривления пространства-времени массивными объектами, такими как планеты или звёзды.

Расширение Вселенной — это не классический взрыв, а изменение пространства-времени, которое выходит за рамки обыденного понимания и требует сложных вычислений.

Проще говоря, у Вселенной нет центра. Независимо от направления движения в пространстве, мы не достигнем точки, которую можно назвать "центром мира".

Современная теория утверждает, что Вселенная не только расширяется, но и делает это с ускорением, обусловленным темной энергией — одной из самых больших загадок современной физики.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.



