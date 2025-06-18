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Новый Плутон? Обнаружен новый объект в Солнечной системе

Наука

Астрономы зафиксировали присутствие удаленного небесного тела, предположительно карликовой планеты, вращающейся вокруг Солнца на расстоянии, превышающем вдвое дистанцию до Плутона.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Этот объект является одним из самых далеких в Солнечной системе, когда-либо наблюдавшихся при помощи оптических телескопов. Полный оборот вокруг Солнца занимает у него приблизительно 25 000 лет, и он может стать первым в череде открытий новых тел во внешней части нашей планетной системы.

Предположительный диаметр объекта, получившего обозначение 2017 OF201, оценивается в 700 километров. Хотя он уступает по размеру Плутону (2377 километров), в случае подтверждения его размеров радиотелескопами, 2017 OF201 станет самым крупным объектом, обнаруженным во внешней Солнечной системе за последнее десятилетие.

Он классифицирован как "экстремальный" транснептуновый объект — ледяное тело, вращающееся вокруг Солнца за пределами орбиты Нептуна. В число крупнейших известных транснептуновых объектов входят Эрида, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Гонггонг.

Объект был обнаружен на 19 различных снимках, сделанных в течение семи лет с использованием камеры Dark Energy Camera и телескопа Canada France Hawaii.

Уникальность 2017 OF201 заключается не только в его размерах, но и в необычной орбите. Самая удалённая от Солнца точка его орбиты (афелий) превышает радиус орбиты Земли более чем в 1600 раз. В то же время, ближайшая к Солнцу точка (перигелий) находится на расстоянии в 44,5 раза большем, чем у Земли, что сопоставимо с орбитой Плутона.

Один оборот вокруг Солнца 2017 OF201 совершает примерно за 25 000 лет, что указывает на сложное прошлое объекта. Возможно, он испытал гравитационное взаимодействие с крупной планетой, которое и вывело его на столь вытянутую орбиту. Не исключено, что изначально он был выброшен в облако Оорта, а затем вернулся ближе к Солнцу.

Обнаружение 2017 OF201, расположенного на краю Солнечной системы в поясе Койпера, говорит о том, что эта область может быть более населенной крупными объектами, чем считалось ранее. Тот факт, что 2017 OF201 проводит лишь незначительную часть своего орбитального периода достаточно близко к Солнцу, чтобы быть обнаруженным, предполагает существование множества подобных объектов, которые пока не поддаются наблюдению.

Уточнения

Плуто́н (134340 Pluto, символы: и ) — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды. Первоначально Плутон считали девятой классической планетой, но с 2006 года он считается карликовой планетой и крупнейшим объектом пояса Койпера. Название планеты произошло от имени бога древнеримской мифологии Плутон.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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