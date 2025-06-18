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Разделены миллионами лет, но всё равно одинаковые: как одомашнивание сделало кошек и собак почти роднёй

2:00
Наука

Персидская кошка и мопс на первый взгляд не имеют ничего общего. Одна мяукает, другая лает, между ними — 50 миллионов лет эволюции. Но если взглянуть глубже, буквально под кожу, разница начинает исчезать.

Белая персидская кошка и мопс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая персидская кошка и мопс

Новое исследование показало: одомашнивание не только сделало кошек и собак более разнообразными, но и удивительно… похожими.

Учёные заглянули в череп — и нашли нечто странное

Эволюционный биолог Эбби Грейс Дрейк и её команда изучили 1810 черепов кошек, собак и их диких родственников. И наткнулись на неожиданный парадокс: несмотря на разные ветви развития, многие породы демонстрируют поразительное сходство формы черепа.

Да, вы не ослышались — породы, разделённые десятками миллионов лет, эволюционно "выровнялись" в чертах.

Почему кошка и собака вдруг стали похожи

В природе обычно работает принцип дивергенции: когда виды расходятся, развиваясь по разным траекториям. Это основа разнообразия животных на планете. Но бывает и наоборот — конвергенция. Это когда совершенно разные виды, оказавшись в схожих условиях, приобретают похожие черты.

В случае с кошками и собаками, таким "условием" оказался человек.

Люди формировали внешний вид — но какой ценой

Породы с короткими, плоскими мордами — мопсы, персы, бульдоги — стали популярны благодаря своей милой внешности. Но именно этот "мультяшный" череп оказался общим знаменателем.

Селективное разведение, направленное на внешний вид, привело к конвергентной эволюции: далекие виды стали похожи, потому что мы — люди — захотели, чтобы они выглядели именно так.

Последствия уже здесь — и они не милые

Подобное вмешательство имеет и обратную сторону: дыхательные проблемы, заболевания глаз, нарушение терморегуляции и повышенный риск хронических болячек. Один череп — две истории. Но итог один: красота оборачивается страданием.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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