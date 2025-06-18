Вы это уже проглотили — теперь остаётся только наблюдать: как нечто невидимое ломает кишечный барьер

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Нанопластик — один из самых крошечных загрязнителей на планете. Частицы размером всего 100 нанометров — в тысячи раз тоньше человеческого волоса — уже проникли в еду, воду и воздух. И теперь учёные доказали: даже такие незаметные фрагменты могут разрушить здоровье.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Биотехнологии

Тайваньский эксперимент с жуткими результатами

В течение 12 недель команда учёных из Национального университета Чэн Кунг (Тайвань) подмешивала полистирольный нанопластик в рацион лабораторных мышей. Цель — узнать, что произойдёт с организмом, если регулярно "есть" микропластик.

Результаты оказались тревожными.

Кишечник как после шторма: что изменилось

Анализы показали, что в организме мышей начали происходить глубинные сбои:

Исчезли белки, которые защищают кишечник и делают его непроницаемым.

Снизилось количество полезных бактерий Lactobacillus.

Увеличились популяции условно вредных микробов Ruminococcaceae.

Появился странный эффект: бактерии Lachnospiraceae начали "переваривать" пластик и менять способ общения с клетками.

Сбой связи: как пластик вмешивается в работу клеток

Микробы передают сигналы организму через внеклеточные везикулы — крошечные пузырьки, наполненные микроРНК. Именно их поведение и изменил нанопластик. Кишечник мышей стал хуже производить слизь, которая обычно служит щитом от инфекций и воспалений.

"Это первое исследование, где показано, что пластиковые частицы могут влиять на микроРНК, передаваемую между клетками и микробами. Это разрушает связь между телом и микрофлорой", — комментирует микробиолог Вэй-Сюань Сю.

К чему это может привести человеку

Хотя исследование проводилось на мышах, вывод очевиден: если нанопластик способен так воздействовать на микробиом и защитные функции кишечника, он потенциально опасен и для людей. Особенно с учётом того, что он уже проник в наш рацион.

Уточнения

Микропла́стик — мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

