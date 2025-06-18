Вы это уже проглотили — теперь остаётся только наблюдать: как нечто невидимое ломает кишечный барьер

Нанопластик — один из самых крошечных загрязнителей на планете. Частицы размером всего 100 нанометров — в тысячи раз тоньше человеческого волоса — уже проникли в еду, воду и воздух. И теперь учёные доказали: даже такие незаметные фрагменты могут разрушить здоровье.
В течение 12 недель команда учёных из Национального университета Чэн Кунг (Тайвань) подмешивала полистирольный нанопластик в рацион лабораторных мышей. Цель — узнать, что произойдёт с организмом, если регулярно "есть" микропластик.
Результаты оказались тревожными.
Анализы показали, что в организме мышей начали происходить глубинные сбои:
Исчезли белки, которые защищают кишечник и делают его непроницаемым.
Снизилось количество полезных бактерий Lactobacillus.
Увеличились популяции условно вредных микробов Ruminococcaceae.
Появился странный эффект: бактерии Lachnospiraceae начали "переваривать" пластик и менять способ общения с клетками.
Микробы передают сигналы организму через внеклеточные везикулы — крошечные пузырьки, наполненные микроРНК. Именно их поведение и изменил нанопластик. Кишечник мышей стал хуже производить слизь, которая обычно служит щитом от инфекций и воспалений.
"Это первое исследование, где показано, что пластиковые частицы могут влиять на микроРНК, передаваемую между клетками и микробами. Это разрушает связь между телом и микрофлорой", — комментирует микробиолог Вэй-Сюань Сю.
Хотя исследование проводилось на мышах, вывод очевиден: если нанопластик способен так воздействовать на микробиом и защитные функции кишечника, он потенциально опасен и для людей. Особенно с учётом того, что он уже проник в наш рацион.
Микропла́стик — мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.
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