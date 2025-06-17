iPhone в России: почему смартфоны Apple превращаются в тыкву

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В России пользователи iPhone все чаще сталкиваются с существенными ограничениями функциональности их устройств, что иронично называют "превращением в тыкву".

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iPhone

Несмотря на то, что физически смартфоны остаются в рабочем состоянии, их ценность заметно упала из-за проблем с доступом к сервисам Apple, пишет "Царьград".

После ухода Apple из России, пользователи потеряли возможность использовать Apple Pay, столкнулись с трудностями при оплате подписок и приобретении приложений в App Store, а также наблюдаются задержки в получении обновлений операционной системы.

Положение ухудшается из-за сложностей с гарантийным обслуживанием, так как официальная поддержка Apple в стране практически недоступна. Большинство устройств теперь импортируются через альтернативные каналы, что влечет за собой дополнительные риски: такие iPhone могут быть несовместимы с определенными функциями или частотами связи, а их ремонт становится более дорогим и затруднительным.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



