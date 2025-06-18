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Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде

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Наука

Ученые во врем сканирования льда в Антарктиде уловили странные сигналы с помощью сверхчувствительных детекторов частиц ANITA.

Антарктида
Фото: commons.wikimedia.org by ravas51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Антарктида

Сигналы шли под необычным углом — на 30° ниже поверхности льда. Эпицентр находится глубоко под толщей льда, откуда он идет, пока неизвестно ученым.

Исследователи работают над объяснением уникальной аномалии, чтобы понять, какой секрет находится во льдах Антарктиды. 

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде
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