Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде

Ученые во врем сканирования льда в Антарктиде уловили странные сигналы с помощью сверхчувствительных детекторов частиц ANITA.
Сигналы шли под необычным углом — на 30° ниже поверхности льда. Эпицентр находится глубоко под толщей льда, откуда он идет, пока неизвестно ученым.
Исследователи работают над объяснением уникальной аномалии, чтобы понять, какой секрет находится во льдах Антарктиды.
Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.
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