Человеческие сердца в эмбрионах свиней: китайские учёные вырастили орган

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи обратились к методу создания химер — организмов, которые совмещают клетки человека и животного. Такая технология может помочь справиться с проблемой дефицита донорских органов.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Abegglen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Свиньи

Выбрали именно свинец для работы из-за анатомического сходства с человеком.

Как проходил эксперимент?

Сначала из эмбриона свиньи удалили гены, необходимые для формирования сердца.

Затем туда ввели заранее модифицированные человеческие стволовые клетки.

Далее, когда эмбрион достиг стадии морулы — около 12 клеток, — его пересадили в организм суррогатной свиноматки.

Затем клетки человека начали формировать сердце на месте, где изначально орган развиваться не должен. В таком случае сердце развивалось до 21 дня.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



