Человеческие сердца в эмбрионах свиней: китайские учёные вырастили орган

Китайские исследователи обратились к методу создания химер — организмов, которые совмещают клетки человека и животного. Такая технология может помочь справиться с проблемой дефицита донорских органов.
Выбрали именно свинец для работы из-за анатомического сходства с человеком.
Как проходил эксперимент?
Сначала из эмбриона свиньи удалили гены, необходимые для формирования сердца.
Затем туда ввели заранее модифицированные человеческие стволовые клетки.
Далее, когда эмбрион достиг стадии морулы — около 12 клеток, — его пересадили в организм суррогатной свиноматки.
Затем клетки человека начали формировать сердце на месте, где изначально орган развиваться не должен. В таком случае сердце развивалось до 21 дня.
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