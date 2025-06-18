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Человеческие сердца в эмбрионах свиней: китайские учёные вырастили орган

0:52
Наука

Китайские исследователи обратились к методу создания химер — организмов, которые совмещают клетки человека и животного. Такая технология может помочь справиться с проблемой дефицита донорских органов.

Свиньи
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Abegglen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Свиньи

Выбрали именно свинец для работы из-за анатомического сходства с человеком.

Как проходил эксперимент?

Сначала из эмбриона свиньи удалили гены, необходимые для формирования сердца.

Затем туда ввели заранее модифицированные человеческие стволовые клетки.

Далее, когда эмбрион достиг стадии морулы — около 12 клеток, — его пересадили в организм суррогатной свиноматки.

Затем клетки человека начали формировать сердце на месте, где изначально орган развиваться не должен. В таком случае сердце развивалось до 21 дня.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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