У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Щупальца осьминогов представляют собой высокочувствительные инструменты для "прослушивания микробного мира".

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осьминог

Они позволяют выявлять микробиомы на близлежащих поверхностях и получать от них информацию, так утверждает Ребекка Сепела, молекулярный биолог из Гарварда и автор нового исследования.

В условиях ограниченной видимости осьминоги компенсируют это, используя свои "руки" для навигации, обнаружения добычи и оценки окружающей обстановки. Уже было известно, что эти конечности способны ощущать состояние яиц и определять необходимость ухода за ними. Сотни присосок, расположенных на каждой руке, содержат более 10 000 хемотактильных сенсорных рецепторов, которые, взаимодействуя с 500 миллионами нейронов, собирают информацию и передают ее по всей нервной системе.

Однако вопрос о том, что именно осьминоги "пробуют" на ощупь и как их щупальца различают, например, камень и яйцо, здоровое и больное яйцо или съедобного и гнилого краба, долгое время оставался загадкой для исследователей.

Для доктора Сепелы этот вопрос стал еще более актуальным после обнаружения ее командой 26 рецепторов на щупальцах осьминогов, чья функция оставалась неизвестной. Она предположила, что эти рецепторы настроены исключительно на молекулы, присутствующие на поверхности, а не растворенные в воде, пишет nytimes.

Уточнения

Реце́птор (от лат. receptor — «принимающий») — объединение из терминалей (нервных окончаний) дендритов чувствительных нейронов, глии, специализированных образований межклеточного вещества и специализированных клеток других тканей, которые в комплексе обеспечивают превращение стимулов внешней или внутренней среды (раздражителей) в нервный импульс.

