Новый радиолокатор для дронов: как российская разработка видит сквозь преграды

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В России успешно завершились испытания радиолокатора с синтезируемой апертурой для беспилотников от компании "Новый космос".

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Эта технология позволит дронам получать четкие радиолокационные изображения даже при сильной тряске. Представители компании сообщили о значительном прогрессе в разработке нового радара, который использует технологии, применяемые в космических спутниках, пишет "Царьград".

Усовершенствованный радиолокатор сможет "видеть" объекты, находящиеся за препятствиями, что открывает новые возможности для мониторинга различных объектов. Роман Ященко, член совета директоров "Нового космоса", отметил, что такая разработка может стать настоящим прорывом в области радиолокационных изображений.

Компания планирует до конца года представить предсерийный образец радара, который будет использоваться для мониторинга линий электропередач, геометрии нефте- и газопроводов, а также для наблюдения за льдами и разливами нефтепродуктов.

Уже подписаны соглашения с Росзаповедцентром Минприроды, структурами Росатома, Ассоциацией полярников и другими партнерами, что подтверждает интерес к новым технологиям и их практическому применению. "Новый космос" продолжает развивать свои инновации, что может значительно улучшить эффективность работы в различных сферах.

Уточнения

Радиолокацио́нная ста́нция (РЛС), рада́р (англ. radar от radio detection and ranging — радиообнаружение и измерение дальности) — радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров. Использует метод радиолокации, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов.

