Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про кисти: макияж пальцами — это новый уровень удобства
Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью
Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется
Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо
Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы
Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона
Ураган для растений: что делать, чтобы восстановить урожай после града
Я дорамщица: Роза Сябитова посоветовала свою любимую дораму
Кубанские аграрии готовятся к масштабной уборочной: 1,7 млн гектаров озимых ждут жатвы

Новый радиолокатор для дронов: как российская разработка видит сквозь преграды

1:26
Наука

В России успешно завершились испытания радиолокатора с синтезируемой апертурой для беспилотников от компании "Новый космос".

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Эта технология позволит дронам получать четкие радиолокационные изображения даже при сильной тряске. Представители компании сообщили о значительном прогрессе в разработке нового радара, который использует технологии, применяемые в космических спутниках, пишет "Царьград".

Усовершенствованный радиолокатор сможет "видеть" объекты, находящиеся за препятствиями, что открывает новые возможности для мониторинга различных объектов. Роман Ященко, член совета директоров "Нового космоса", отметил, что такая разработка может стать настоящим прорывом в области радиолокационных изображений.

Компания планирует до конца года представить предсерийный образец радара, который будет использоваться для мониторинга линий электропередач, геометрии нефте- и газопроводов, а также для наблюдения за льдами и разливами нефтепродуктов. 

Уже подписаны соглашения с Росзаповедцентром Минприроды, структурами Росатома, Ассоциацией полярников и другими партнерами, что подтверждает интерес к новым технологиям и их практическому применению. "Новый космос" продолжает развивать свои инновации, что может значительно улучшить эффективность работы в различных сферах.

Уточнения

Радиолокацио́нная ста́нция (РЛС), рада́р (англ. radar от radio detection and ranging — радиообнаружение и измерение дальности) — радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров. Использует метод радиолокации, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион
Красота и стиль
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей
Одна секунда невнимательности — и вы снаружи: как достать ключ из машины, не разбивая стекло
Что скрывает обратная сторона Луны? Таинственно магнитные камни могут иметь взрывную историю
Сияй, но знай меру: 3 ошибки в использовании хайлайтера, которые испортят макияж
Мировая война неизбежна: Ближний Восток разгорится разрушительным пожаром
Забудьте о боли в спине: простые советы для комфортной прополки вашего огорода
18-летний представитель поколения Z рушит стереотипы: как он стал успешным владельцем такерии
Никто не ожидал такого от обычного умывальника: как бытовая вода превращается в биологическое оружие
Это место исцеляет за три дня: где в Пиренеях прячется источник вечной молодости
Тараканы как источник опасности: какие болезни они могут передавать вам и вашим детям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.