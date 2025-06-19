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Как аборигены освоили высокогорья Австралии — археологическая сенсация

2:06
Наука

Неожиданная находка в Дарганской пещере, расположенном в Голубых горах Австралии, кардинально изменила научное представление о первых жителях континента. В ходе раскопок учёные обнаружили следы человеческой деятельности, относящиеся к последнему ледниковому периоду — это самое раннее свидетельство заселения высокогорных районов Австралии.

аборигены Тасмании
Фото: Wikimedia Commons by Robert Hawker Dowling (1827–1886) is licensed under Public domain
аборигены Тасмании

Исследователи обнаружили 693 каменных артефакта и 117 отщепов, возраст которых превышает 16 000 лет. Однако самой древней находкой стал древесный уголь, возраст которого колеблется от 22 000 до 19 000 лет. Это указывает на то, что люди жили в Дарганском убежище на протяжении суровых климатических условий последнего ледникового максимума.

Особый интерес представляют найденные орудия труда, в том числе шлифовальная плита и базальтовая наковальня. Примечательно, что артефакты были изготовлены из разнообразных пород, не ограничиваясь кварцем, что свидетельствует о развитых технологиях и широких контактах между регионами.

Исследователи считают, что Дарганская пещера было не только местом обитания, но и важным культурным центром — здесь проводились церемонии и собирались люди из разных областей.

Голубые горы уже находятся под охраной ЮНЕСКО как объект Всемирного природного наследия, но теперь, с учётом новых данных, регион может быть признан и культурным памятником исключительного значения. Дарганское убежище (Dargan Shelter) даёт редкую возможность заглянуть в духовный и повседневный мир древних австралийцев, дополняя предания коренных народов научными фактами.

В глобальном контексте эта находка даёт учёным новый материал для сопоставления с данными о жизни людей в высокогорных зонах других континентов в ледниковую эпоху. Она не только углубляет наше понимание древней Австралии, но и переписывает страницы истории человечества в целом.

Уточнения

Голубые горы (англ  Blue Mountains) — горы в штате Новый Южный Уэльс, часть Большого Водораздельного хребта. Название своё получили из-за сизоватого смога, вызванного испарениями эвкалиптов, окрашивающего горы в сизовато-голубые оттенки при взгляде на них издали.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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