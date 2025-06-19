Секреты дыхания: новое устройство предсказывает болезни с точностью 97%

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый из нас дышит по-своему — с ритмом, глубиной и частотой, которые, как оказалось, могут многое рассказать о здоровье и психоэмоциональном состоянии.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

Исследователи доказали: у каждого человека есть уникальный "дыхательный отпечаток", подобный отпечатку пальца, способный помочь в ранней диагностике и отслеживании различных заболеваний.

Тимна Сорока и команда под её руководством разработали носимое устройство, которое непрерывно фиксирует дыхательные паттерны в течение суток. В эксперименте участвовали 97 человек: устройство собирало данные в реальном времени, а алгоритм с точностью 97% распознавал каждого участника по особенностям его дыхания.

В отличие от биометрических сканеров, цель этой разработки не идентификация личности, а получение медицинской информации. Учёные обнаружили, что параметры дыхания тесно связаны с индексом массы тела, уровнем тревожности и даже признаками депрессии.

Потенциальные применения этой технологии впечатляют: устройство может стать новым инструментом в диагностике психических расстройств и метаболических нарушений. Его можно использовать для мониторинга лечения, оценки динамики состояния пациента и предсказания исходов заболеваний. В долгосрочной перспективе технология может даже помочь людям самостоятельно отслеживать изменения в дыхании и принимать своевременные меры по улучшению своего здоровья.

Это не просто вдох и выдох — это язык организма, который теперь умеет "слушать" машина. И, возможно, в будущем достаточно будет просто подышать, чтобы узнать о себе то, что раньше требовало десятков анализов и визитов к врачам.

Уточнения

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма катаболизма у животных, растений и многих микроорганизмов.

