В недрах Земли обнаружено нечто, что не должно было двигаться: что на самом деле происходит внутри планеты

Полвека назад геофизики заметили странность: на определённой глубине сейсмические волны вдруг начинали двигаться быстрее. Эта зона — около 2700 км под поверхностью — получила название слой D” и стала настоящей загадкой для науки. Почему твёрдая порода вдруг "ускоряет" волны?
Ответ появился только сейчас. Команда учёных из ETH Zurich нашла объяснение, которое переворачивает наши представления о недрах Земли.
Долгое время считалось, что глубинные породы абсолютно неподвижны. Но новое исследование доказывает: даже на гигантской глубине твёрдые породы могут течь — медленно, но непрерывно. Это течение меняет структуру минералов, и именно в этом кроется разгадка странного слоя D”.
Всё началось ещё в 2004 году, когда японский учёный Тсутому Мураками обнаружил, что под высоким давлением обычный перовскит превращается в постперовскит (pPv) — новый минеральный тип. Позже выяснилось: его появление — лишь часть головоломки.
Настоящим ключом стала структура. Учёные доказали: под колоссальным давлением и температурой кристаллы постперовскита выстраиваются в одном направлении. Это как если бы все вибрации шли по направлению идеально уложенных кирпичей — волны движутся быстрее.
Но как минералы "узнают", куда выстраиваться? Ответ — в течении пород внутри мантии. Там, где глубинные массы породы текут горизонтально, они выравнивают кристаллы, создавая "коридоры", по которым волны проносятся быстрее.
Так на глубине, где никто и представить не мог движения, оказалась живая текучая система. И именно она формирует ускоряющий слой D”.
Теперь у учёных появился инструмент, чтобы читать карту движения мантии Земли.
Это открывает совершенно новые возможности:
понимать, где зарождаются землетрясения,
прогнозировать активность вулканов,
лучше моделировать движение литосферных плит.
Иными словами, мы научились заглядывать в сердце планеты — и читать его пульс.
Швейца́рская вы́сшая техни́ческая шко́ла Цю́риха (нем. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, англ. Swiss Federal Institute of Technology Zurich) — вуз в швейцарском городе Цюрихе.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.