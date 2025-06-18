В недрах Земли обнаружено нечто, что не должно было двигаться: что на самом деле происходит внутри планеты

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Полвека назад геофизики заметили странность: на определённой глубине сейсмические волны вдруг начинали двигаться быстрее. Эта зона — около 2700 км под поверхностью — получила название слой D” и стала настоящей загадкой для науки. Почему твёрдая порода вдруг "ускоряет" волны?

Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ядро Земли

Ответ появился только сейчас. Команда учёных из ETH Zurich нашла объяснение, которое переворачивает наши представления о недрах Земли.

Породы, которые текут, хоть и кажутся каменными

Долгое время считалось, что глубинные породы абсолютно неподвижны. Но новое исследование доказывает: даже на гигантской глубине твёрдые породы могут течь — медленно, но непрерывно. Это течение меняет структуру минералов, и именно в этом кроется разгадка странного слоя D”.

Постперовскит: невидимый дирижёр земных вибраций

Всё началось ещё в 2004 году, когда японский учёный Тсутому Мураками обнаружил, что под высоким давлением обычный перовскит превращается в постперовскит (pPv) — новый минеральный тип. Позже выяснилось: его появление — лишь часть головоломки.

Настоящим ключом стала структура. Учёные доказали: под колоссальным давлением и температурой кристаллы постперовскита выстраиваются в одном направлении. Это как если бы все вибрации шли по направлению идеально уложенных кирпичей — волны движутся быстрее.

Мантия — не так тиха, как кажется

Но как минералы "узнают", куда выстраиваться? Ответ — в течении пород внутри мантии. Там, где глубинные массы породы текут горизонтально, они выравнивают кристаллы, создавая "коридоры", по которым волны проносятся быстрее.

Так на глубине, где никто и представить не мог движения, оказалась живая текучая система. И именно она формирует ускоряющий слой D”.

Что это значит для нас

Теперь у учёных появился инструмент, чтобы читать карту движения мантии Земли.

Это открывает совершенно новые возможности:

понимать, где зарождаются землетрясения,

прогнозировать активность вулканов,

лучше моделировать движение литосферных плит.

Иными словами, мы научились заглядывать в сердце планеты — и читать его пульс.

Уточнения

Швейца́рская вы́сшая техни́ческая шко́ла Цю́риха (нем. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, англ. Swiss Federal Institute of Technology Zurich) — вуз в швейцарском городе Цюрихе.

