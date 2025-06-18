Как вулканы и наводнения помогли древним обезьянам выживать: новое открытие из Кении

Новые палеонтологические открытия из Кении проливают свет на условия, в которых формировались человекообразные приматы.
Исследования в Кору 16 показывают, что древние человекообразные обезьяны выживали не в стабильной идиллии, а в постоянно меняющемся и драматичном мире, полном вулканической активности, пожаров и наводнений.
Уникальное место Кору 16, расположенное у подножия вулкана Тиндерет, стало настоящей капсулой времени. Вулканический пепел сохранил экосистему раннего миоцена — около 17 миллионов лет назад. Здесь обнаружено 25 видов окаменелостей, включая три вида древних обезьян, позволяющих заглянуть в ключевой момент эволюции приматов.
Анализ почвы и растительности показал: регион был покрыт густыми влажными лесами с годовым уровнем осадков около 2000 мм и температурой выше 25 °C. Ландшафт отличался сезонной нестабильностью и переменчивыми условиями, к которым приматы научились быстро адаптироваться. Лес представлял собой мозаичную структуру: густые кроны чередовались с солнечными просеками.
Исследование под руководством Венанцио Муньяки подчёркивает: способность обезьян адаптироваться к частым изменениям — от пожаров до изменения растительности — стала одним из ключевых факторов дальнейшей эволюции. Эти приматы научились жить в переходной экосистеме, где каждое изменение климата диктовало новые правила выживания.
Кору 16 показывает, что путь к человеку начинался не в гармонии, а в борьбе с непредсказуемой природой. Экосистема, где жили древние обезьяны, была неустойчивой, но именно эта динамика и сформировала поведенческую гибкость, необходимую для эволюционного прогресса.
Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.