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Как вулканы и наводнения помогли древним обезьянам выживать: новое открытие из Кении

1:56
Наука

Новые палеонтологические открытия из Кении проливают свет на условия, в которых формировались человекообразные приматы.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lar_Gibbon_at_Chester_Zoo_2.jpg by Photograph by Mike Peel
Гиббоны в танцах подражают поп-исполнительнице Мадонне

Исследования в Кору 16 показывают, что древние человекообразные обезьяны выживали не в стабильной идиллии, а в постоянно меняющемся и драматичном мире, полном вулканической активности, пожаров и наводнений.

Уникальное место Кору 16, расположенное у подножия вулкана Тиндерет, стало настоящей капсулой времени. Вулканический пепел сохранил экосистему раннего миоцена — около 17 миллионов лет назад. Здесь обнаружено 25 видов окаменелостей, включая три вида древних обезьян, позволяющих заглянуть в ключевой момент эволюции приматов.

Анализ почвы и растительности показал: регион был покрыт густыми влажными лесами с годовым уровнем осадков около 2000 мм и температурой выше 25 °C. Ландшафт отличался сезонной нестабильностью и переменчивыми условиями, к которым приматы научились быстро адаптироваться. Лес представлял собой мозаичную структуру: густые кроны чередовались с солнечными просеками.

Исследование под руководством Венанцио Муньяки подчёркивает: способность обезьян адаптироваться к частым изменениям — от пожаров до изменения растительности — стала одним из ключевых факторов дальнейшей эволюции. Эти приматы научились жить в переходной экосистеме, где каждое изменение климата диктовало новые правила выживания.

Кору 16 показывает, что путь к человеку начинался не в гармонии, а в борьбе с непредсказуемой природой. Экосистема, где жили древние обезьяны, была неустойчивой, но именно эта динамика и сформировала поведенческую гибкость, необходимую для эволюционного прогресса.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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