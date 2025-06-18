На Гавайях сбрасывают комаров с дронов — и это последняя надежда исчезающих птиц

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Представьте: над гавайскими лесами гудит огромный беспилотник и сбрасывает капсулы, наполненные живыми комарами. Пугающе? Да. Но на деле — это одна из самых амбициозных и необычных программ по спасению природы.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DJI-Drone Mavic 3 в полете

Угрозы, которых не видно

Гавайи — один из мировых лидеров по числу вымерших видов. За последние 200 лет архипелаг лишился десятков уникальных животных, включая редких певчих птиц, которых больше не найти нигде на Земле. И во многом причина — комары.

Они были случайно завезены в XIX веке, но стали переносчиками смертельно опасной птичьей малярии. Некоторые виды, например медососы, почти полностью исчезли:

"Когда-то на Гавайях обитало более 50 видов этих красочных певчих птиц, а сегодня всё, кроме 17, уже в прошлом", — говорится в статье.

Как комары помогают… уничтожать комаров

С 2023 года коалиция "Птицы, а не комары" запустила проект по выпуску стерильных самцов комаров. Они не кусаются, зато успешно мешают местным комарам размножаться.

"Это создаёт невидимый барьер, который не позволяет комарам добраться до лесов, где обитают эти птицы", — объясняет иследователь Крис Фармер из American Bird Conservancy.

Сначала контейнеры сбрасывали с вертолётов, но теперь всё чаще используют беспилотники.

Дроны безопаснее, дешевле в запуске и не требуют пилота. За раз один может выпустить около 23 000 стерильных насекомых, что достаточно для одной операции.

Последняя надежда для певчих птиц

Проект, несмотря на странность, не вызывает серьёзных экологических рисков: комары — не местные, а птицы зависят от их исчезновения.

Наука пока не подтвердила, насколько успешно сокращается популяция переносчиков малярии, но аналогичные подходы в других странах уже помогли справиться с вирусами, такими как денге.

"Это звучит странно, но мы стоим на плечах человеческих болезней", — говорит Фармер.

Метод борьбы с комарами изначально создавался для защиты людей, а теперь даёт шанс спасти гавайских медососов.

По словам участников проекта, если всё получится, птицы действительно смогут вернуться.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом.



Маляри́я (итал. mala aria - "плохой воздух", ранее известная как "болотная лихорадка") — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

