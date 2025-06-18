Космический дуэт создал тень, в которую поместилась великая тайна

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые человечество вручную "выключило" Солнце… на орбите. Миссия Европейского космического агентства Proba-3 вошла в историю, создав первое искусственное солнечное затмение с помощью двух идеально синхронизированных спутников. Это не просто технологический прорыв — это окно в загадки самой звезды, без которой нас бы не было.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космический фон неба с солнечным затмением

Как работает затмение "по заказу"

На орбите вокруг Земли спутники Proba-3 — Окклюдер и Коронограф — летят в безупречно выверенной формации.

Между ними 150 метров, и они удерживают эту дистанцию с точностью до миллиметра, двигаясь по эллиптической орбите, удаляющейся от планеты до 60 000 км.

Это всё равно что две машины на трассе ехали бы параллельно, сохраняя между собой дистанцию в толщину ногтя. Только в космосе.

Окклюдер несёт диск диаметром 1,4 м, который отбрасывает тень всего в 8 см — идеально, чтобы перекрыть солнечный свет.

Второй спутник, с телескопом ASPIICS, ловит в эту крошечную тень и делает снимки солнечной короны. Эффект — как при настоящем затмении, но длится не минуты, а целых шесть часов.

Зачем это нужно

Загадка температуры: корона Солнца разогрета до миллиона градусов, а его поверхность — всего до 5500 °C. Это парадокс, который Proba-3 может помочь разгадать.

Солнечные бури: корона — источник выбросов, угрожающих спутникам и электрическим системам на Земле. Длительное наблюдение даст шанс предсказывать и предотвращать такие события.

Испанский вклад

Испания внесла 40% бюджета миссии (200 млн евро) и предоставила критические технологии. Компании Sener, GMV и Airbus DS обеспечили программное обеспечение, алгоритмы и контроль полёта. Это прорыв не только в науке, но и в инженерии.

Новый шаг в освоении космоса

Миссия Proba-3 — это не только наука, но и демонстрация того, как можно создавать гигантские "виртуальные телескопы" из отдельных аппаратов.

Идея — полностью автономные системы, которым не нужно постоянное управление с Земли. Будущее за такими проектами.

Уточнения

Затме́ние — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела, наиболее известны лунные и солнечные затмения.



ESA European Space Agency — Европейское космическое агентство.

