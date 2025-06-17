Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летняя пересадка комнатных растений: когда не бояться стресса и что делать
Овощи творят чудеса: учёные нашли еду, которая делает сон крепким, как у камня
Реклама в обход запретов: как блогеры-иноагенты заработали свои миллионы
Комиксы напугали авиакомпанию: рейсы в Японию отменены из-за предсказания
Королевский этикет: как Кейт Миддлтон преподала урок принцу Луи на глазах у всего мира
Куриные грудки под хрустящими цукини: вы не поверите, что это шикарное блюдо готовится так быстро
Космический дуэт создал тень, в которую поместилась великая тайна
Чистили с душой — остались пятна и трещины: как превратить салон в кошмар своими руками
Идеальные джинсы существуют — и вот как их найти в магазине

Головоломка, которую мозг решает за вас каждый день — и вы даже не догадываетесь

2:24
Наука

Почему человек способен не просто помнить, а понимать, адаптироваться и изобретать заново? В то время как машины строго следуют алгоритмам, наш мозг умеет импровизировать. И всё благодаря особым нейронам, которые только недавно удалось обнаружить.

нейронная связь
Фото: https://commons.wikimedia.org by OlgaKraynova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
нейронная связь

Мозг, который видит прогресс, а не только пространство

Уже давно известно, что клетки в мозге помогают ориентироваться в пространстве: где улица, где комната, где поворот. Но новая работа на мышах раскрыла удивительное: существуют нейроны, отслеживающие не место, а прогресс — шаг за шагом, даже если цель перемещается.

Во время эксперимента мышей учили выполнять задание: пройти серию локаций, чтобы получить воду. Порядок постоянно менялся, но мыши быстро адаптировались. Они не запоминали — они понимали структуру.

Благодаря вживлённым электродам, учёные зафиксировали, как активизируются особые нейроны в коре головного мозга. Одни клетки включались на ранних этапах задания, другие — ближе к завершению. Причём, независимо от конкретного места.

Поведение как карта — только внутренняя

Эти нейроны создают ментальную схему поведения: когда действовать, что будет дальше и насколько ты близок к цели. Это как GPS, но не по дорогам — а по шагам мышления. Такой подход позволяет быстро обобщать даже незнакомые задачи, меняя маршрут на лету.

Обобщение — наша суперспособность

Вы когда-нибудь готовили пасту по новому рецепту, зная, как делать соус? Или осваивали новую работу, опираясь на старый опыт? Это и есть обобщение.

Мы замечаем закономерности и переносим их в новые условия. Именно эти "нейроны цели" помогают связать действия в единое целое.

"Когда я решаю новую задачу, я не вспоминаю шаги — я чувствую, как это должно быть. Будто внутри есть карта, которую я не рисовал, но она работает."

Почему это важно не только для биологии

Машины умеют играть в шахматы, но сыпятся при малейшей неопределённости. Изучение гибкости мышления у живых существ может вдохновить разработчиков ИИ на новые подходы. Настоящий интеллект — это не память, а способность строить смысл.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Наука и техника
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Реклама в обход запретов: как блогеры-иноагенты заработали свои миллионы
Комиксы напугали авиакомпанию: рейсы в Японию отменены из-за предсказания
Королевский этикет: как Кейт Миддлтон преподала урок принцу Луи на глазах у всего мира
Куриные грудки под хрустящими цукини: вы не поверите, что это шикарное блюдо готовится так быстро
Космический дуэт создал тень, в которую поместилась великая тайна
Чистили с душой — остались пятна и трещины: как превратить салон в кошмар своими руками
Идеальные джинсы существуют — и вот как их найти в магазине
Простая хитрость: как создать дома летний уют без лишних трат
Роналдо в ярости: Освободите Месси из этого футбольного цирка
Почему ваша малина мельчает и как это исправить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.