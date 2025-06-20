Это не магия, а технология: внутри пирамиды нашли намёк на механизм, опередивший тысячелетия

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Тысячелетиями тайна строительства египетских пирамид казалась неразрешимой. Но новое открытие в ступенчатой пирамиде Джосера может кардинально изменить наше представление о древнеегипетских технологиях. Учёные предполагают: при её возведении могли использовать… гидравлический лифт.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пирамиды

Старейшая пирамида с новой тайной

Пирамида Джосера, возведённая около 2680 года до н. э. в Саккаре, считается первой в истории пирамидой. Она состоит из шести уступов и достигает 60 метров в высоту. Архитектором был Имхотеп — не только визирь фараона, но и, по сути, первый известный инженер в истории человечества.

Теперь международная команда под руководством Гийома Питона из Университета Гренобль-Альпы предполагает: ключом к её строительству могла стать инженерия на воде.

Вода под землёй: как мог работать механизм

Исследователи нашли под пирамидой туннельные системы и колодцы, уходящие на глубину до 28 метров. Они могли использоваться для накопления воды, подаваемой по специальному каналу из района Гиср эль-Мудир — массивной стены и резервуара на запад от пирамиды.

"Это был целый комплекс — плотина, система очистки, резервуары. Циклично заполняясь водой, они создавали плавучесть, которая поднимала каменные блоки вверх — как извергающаяся лава", — пояснил Питон.

Древние знания на практике

Хотя идея звучит смело, у неё есть прецеденты. Известно, что древние египтяне использовали Нил для транспортировки огромных каменных блоков. Но здесь речь идёт о локальной гидравлике, встроенной в архитектуру пирамиды. В одном из каналов исследователи обнаружили каменную структуру с траншеями, соответствующими типичным признакам древнего водоочистного сооружения.

Вода, предположительно, фильтровалась, накапливалась и направлялась в подземный резервуар, создавая подъёмную силу в центральной шахте. Это могло заменить тяжёлую физическую работу и позволить точно доставлять блоки на нужную высоту.

Пока гипотеза остаётся инженерной моделью. Чтобы подтвердить её, необходимо провести георадарные исследования, взять геологические пробы в разных точках комплекса и искать следы взаимодействия с водой. Пока археологи не концентрировались на этом аспекте, но новое открытие может задать новый вектор изучения древнеегипетских строительных технологий.

Если версия подтвердится, это станет революцией в египтологии — и очередным доказательством того, насколько продвинутыми были технологии древних цивилизаций.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

