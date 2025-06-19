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14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения

3:26
Наука

То, что произошло однажды в далёком прошлом, может обернуться катастрофой в нашем высокотехнологичном настоящем. Учёные обнаружили следы мощнейшей солнечной бури, которая обрушилась на Землю примерно 14 300 лет назад — и была в 500 раз сильнее, чем самые опасные бури современности.

Солнечная вспышка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечная вспышка

След из глубины веков

Исследование, проведённое группой из Университета Оулу (Финляндия), выявило: в конце последнего ледникового периода на Землю обрушился солнечный шторм, чья энергия превосходила даже известное Каррингтоновское событие 1859 года. Учёные проанализировали годичные кольца окаменелых деревьев из Альп, используя модель SOCOL:14C-Ex, позволяющую проследить, как радиоактивный углерод-14 распределялся в атмосфере в разные климатические эпохи.

Эта буря оказалась мощнее знаменитого события Миякехо (775 г. н. э.) — до сих пор считавшегося абсолютным максимумом.

Как Солнце оставляет след в деревьях

Во время солнечных бурь звезда выбрасывает в космос огромные потоки заряженных частиц, которые, попадая в атмосферу Земли, активируют образование радиоактивного изотопа углерода-14. Этот изотоп накапливается в деревьях — и становится своеобразной "подписью" космического события.

Удивительно, но древняя буря вызвала почти двукратный рост содержания ¹⁴C — несмотря на то, что была лишь на 18% сильнее события Миякехо. Объяснение — в особенностях древнего климата: ослабленное магнитное поле, низкий уровень CO₂ и более холодная атмосфера способствовали более глубокой "фиксации" следов шторма.

Подтверждение в гренландских льдах

Помимо углерода-14, следы события были найдены в ледниках Гренландии — в виде повышенного содержания бериллия-10. Этот космогенный изотоп также образуется при столкновении солнечных частиц с атмосферой Земли. Его наличие подтверждает, что буря была глобальной и охватила всю планету.

Что если бы это случилось сегодня

Современная цивилизация буквально пронизана уязвимыми технологиями: спутники, навигация, интернет, энергосети — всё это зависит от электромагнитной стабильности. Буря такой мощности вызвала бы всепланетный технологический коллапс:

  • отказ спутников и GPS;

  • перегрев трансформаторов и отключения электричества;

  • сбои в авиасообщении и навигации;

  • массовые сбои в интернете и связи.

Даже современные системы защиты оказались бы бессильны против такой атаки. Восстановление могло бы занять месяцы, а убытки — достичь триллионов долларов.

Почему это открытие тревожит

До сих пор все модели безопасности в энергетике и связи строились на уровне Каррингтоновского события. Однако теперь ясно: реальные экстремумы Солнца намного выше, чем считалось раньше. Причём такие бури могут случаться даже в периоды низкой солнечной активности — без предупреждения.

Понимание истинного масштаба потенциальных космических угроз — ключ к защите современной цивилизации. И, возможно, к выживанию.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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