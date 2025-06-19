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Одна плита сбоит — и вся Земля начинает трещать: как планета начинает перестраивать материки

3:42
Наука

На первый взгляд, Земля кажется твердой и стабильной. Но на самом деле её поверхность — мозаика медленно движущихся плит, под которыми скрывается колоссальная геологическая активность. И теперь геологи считают, что эти движения могут быть заразны — в буквальном смысле.

Тектонические плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тектонические плиты

Как одна плита толкает другую

Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, показывает: зоны субдукции, где одна тектоническая плита уходит под другую, способны вызывать субдукцию у соседних плит. Это похоже на цепную реакцию, которая может изменить карту мира.

"Это не просто красивая гипотеза. Это подтверждается геохимическими и геофизическими данными за миллионы лет", — отмечает геолог из Португалии Жуан Дуарте, не участвовавший в работе, но восхищённый её результатами.

Иными словами, когда одна зона начинает погружаться в мантию, соседняя плита может "подхватить" это поведение и начать движение в том же направлении.

Тихоокеанский огненный пояс: вулканическая цепь как след заражения

Главным объектом анализа учёных стал Тихоокеанский огненный пояс — вулканическая дуга, опоясывающая Тихий океан. Исследователи проследили его происхождение на 300 миллионов лет назад, во времена, когда территория современной Азии представляла собой архипелаг между Тетисовым и Азиатским океанами.

По мере того как плиты закрывали исчезающие океаны, происходили многократные акты субдукции. Затем, около 260 миллионов лет назад, начала погружаться и Тихоокеанская плита — предположительно из-за "заражения" от Евразийской. Это движение продолжается до сих пор.

"Эти океаны, исчезая, словно заразили соседнюю плиту. Так и началась цепь событий, сформировавшая Азию такой, какой мы её знаем", — объясняет автор исследования Марк Аллен.

Следы исчезнувшего океана — в породах нынешнего

Ключевым доказательством стала находка геохимических следов океана Тетис в породах западной части Тихого океана. Это вещество не должно было находиться там — и это говорит о том, что при закрытии древних морей произошло перемешивание материалов между плитами.

Такой обмен стал возможен благодаря сложному взаимодействию в зонах субдукции. Это открытие ставит перед учёными новый вопрос: могут ли такие процессы происходить и сегодня?

Атлантический огненный пояс — дело будущего

Исследователи считают: если "заражение" субдукцией возможно в одном регионе, оно может повториться и в другом. Например, в Атлантическом океане, где тектоническая активность пока относительно низкая.

Но есть тревожные знаки. Землетрясение в Лиссабоне в 1775 году, разрушившее город, было вызвано древней, спящей зоной субдукции. Если этот участок "проснётся" и начнёт передавать движение дальше, Атлантика может стать следующим огненным поясом.

"Через 100 миллионов лет Атлантический океан может кардинально измениться — как это произошло с Тихим", — предупреждает Дуарте.

Понимание механизмов "заражения" плит — ключ к прогнозу будущей тектонической активности, землетрясений и извержений вулканов. Это также помогает моделировать формирование новых континентов и рельефа Земли. Вопрос уже не в том, произойдёт ли это снова, а где и когда.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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