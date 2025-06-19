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Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

3:33
Наука

Где грань между жизнью и смертью? Учёным удалось воскресить микроскопического червя, который провёл почти 46 000 лет во льдах Сибири. И он не просто выжил — он начал размножаться.

Червь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Червь

Возвращение из ледяной комы

Образец нематоды был найден в вечной мерзлоте в районе Колымы — это одно из самых устойчиво холодных мест на планете, где температура не поднимается выше нуля десятилетиями. Радиоуглеродный анализ показал: червь замерз в ледяном коконе от 45 839 до 47 769 лет назад. Это делает его одним из древнейших существ, когда-либо пробуждённых к жизни.

"Это настоящее окно в доисторический мир. Мы буквально наблюдаем организм, который застыл во времени и вернулся к жизни, словно ничего не произошло", — комментируют учёные.

Кто он — Panagrolaimus kolymaensis

Немного загадочное название — Panagrolaimus kolymaensis — дали виду после детального анализа его генома. Это тип нематод, микроскопических круглых червей, встречающихся по всему миру. Особенность этого вида в том, что он может размножаться партеногенезом — без участия партнёра.

После оттаивания в лабораторных условиях червь не только "проснулся", но и оставил потомство, благодаря чему учёные смогли продолжить исследования, не повреждая оригинальный экземпляр.

Состояние между жизнью и смертью

Ключ к выживанию — криптобиоз. Это биологический механизм, при котором организм полностью замирает в ответ на экстремальные условия: низкие температуры, обезвоживание или радиацию. В этом состоянии обмен веществ почти нулевой, и организм буквально "застывает" во времени.

Нематоды — не единственные, кто способен на это. Подобные способности есть у тихоходок и некоторых ракообразных, однако столь древнего "оживления" ранее зафиксировано не было.

Почему это важно

Возможность столь длительного выживания в состоянии криптобиоза может быть полезна для медицины — например, для криоконсервации тканей или даже органов. А в будущем — и для межпланетных перелётов, где сохранение живых организмов в анабиозе может стать ключевым.

Кроме того, такие находки помогают учёным лучше понять, как могла зародиться жизнь на Земле — и могла ли она пережить длительные экстремальные периоды.

Угроза из-за климата

Но открытие имеет и тёмную сторону. Вечная мерзлота Сибири тает из-за глобального потепления, и в её недрах — по оценкам специалистов — может храниться более 1500 гигатонн углерода. Это значит, что дальнейшее разрушение этих природных "морозильников" может усилить климатический кризис.

К тому же, в вечной мерзлоте могут быть законсервированы древние вирусы и бактерии, с которыми человечество никогда не сталкивалось.

"Мы только начинаем осознавать, насколько богаты и опасны эти ледяные архивы жизни", — предупреждают исследователи.

Возрождение древнего червя стало сенсацией, но за ней скрываются куда более серьёзные вопросы. Каждый тающий метр вечной мерзлоты может нести как научные открытия, так и глобальные риски — и человечеству придётся с ними столкнуться уже в обозримом будущем.

Уточнения

Существо́ — живой организм, живая особь, животное, человек.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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