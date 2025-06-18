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Дремал миллионы лет, но теперь о нём знает каждый: что прячется за облаками Марса

2:52
Наука

На кадрах, которые пришли с орбиты Марса, скрывается нечто грандиозное. Один из крупнейших вулканов Солнечной системы — Арсия Монс — впервые был запечатлён выглядывающим из облаков. И это зрелище захватывает дух.

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

Новая перспектива с марсианской орбиты

Орбитальный аппарат NASA "Одиссей", работающий на орбите Красной планеты уже более 20 лет, сделал поворот, буквально и фигурально. В отличие от привычной съёмки строго вниз, на марсианскую поверхность, в этот раз инженеры направили его камеру на горизонт — и не прогадали. Панорама захватила не только вершину вулкана, но и тонкие слои атмосферы и утренние облака из водяного льда.

"Мы выбрали Арсия Монс в надежде запечатлеть её вершину над облаками. И она нас не разочаровала", — рассказал Джонатон Хилл, аэрокосмический инженер из Университета штата Аризона.

Вулкан, превосходящий земные горы

Арсия Монс — один из трёх гигантов вулканического региона Тарсис Монтес. Его высота достигает почти 20 километров, что более чем в два раза превышает высоту Эвереста. По объёму он примерно в 30 раз массивнее земного вулкана Мауна-Лоа. И это даже не рекорд — Олимп Монс, самая высокая гора всей Солнечной системы, находится неподалёку.

Считается, что Арсия Монс был активен на протяжении миллиардов лет, а пик его вулканической активности пришёлся на 150 миллионов лет назад.

Почему вершина покрыта облаками

Марсианская атмосфера хоть и тонкая, но может формировать облака. На экваторе планеты, особенно в сезон, когда Марс находится вдали от Солнца (в апогелии), наблюдается явление, называемое апогелионным поясом облаков. Холодный воздух поднимается вверх по склонам горы, остывает и образует кристаллы водяного льда — те самые белые "шапки", которые и увидел спутник.

Ранее, в 2017 году, марсоход Curiosity уже фиксировал это явление с поверхности, но новая съёмка с орбиты даёт более масштабное и наглядное представление.

Почему это открытие важно

Панорамный снимок не только потрясающе красив, но и полезен для науки. Он позволяет лучше понять атмосферные процессы на Марсе — циркуляцию воздуха, образование облаков, а также взаимодействие между поверхностью и атмосферой. Эти знания пригодятся в будущих миссиях, особенно пилотируемых.

Кроме того, понимание истории вулканов Марса помогает узнать, как развивалась геология планеты, и мог ли в прошлом на ней существовать жизнь.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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