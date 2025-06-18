Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

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Земля меняется прямо сейчас, и изменения настолько масштабны, что через миллионы лет карту мира не узнают. Ученые подтверждают: под Африкой зарождается новый океан, и процесс уже запущен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводный водопад

Где всё началось: трещина в сердце континента

Всё внимание — к Афарской впадине, региону на стыке Эфиопии, Эритреи и Джибути. Здесь сталкиваются три тектонические плиты: Африканская, Сомалийская и Аравийская. Именно их расхождение, сопровождаемое извержением вулкана Даббаху в 2005 году, дало старт формированию гигантской трещины длиной более 60 километров.

По данным Геологической службы США, за считанные дни после извержения земля разошлась на 6 метров — рекордный показатель для такого рода процессов. С тех пор трещина растёт примерно на 2-3 сантиметра в год.

Почему это важно: образование океана

Тектоническое расхождение не просто делает Африку "треснувшей" — оно изменяет фундаментальную географию планеты. В будущем в разлом ворвутся воды Красного моря и Аденского залива, и на месте восточной части континента появится шестой океан.

"Этот процесс занимает миллионы лет, но мы уже можем наблюдать его начальные стадии. Это уникальный геологический эксперимент в реальном времени", — говорят исследователи из Университета Лидса.

Новая экосистема и климатические условия

Когда трещина заполнится морской водой, в образовавшемся бассейне возникнут экстремальные условия: высокая температура, минерализация, вулканическая активность. Всё это сделает будущий океан идеальной средой для экстремофильных организмов — бактерий и архей, которые не выживают в обычных условиях, но процветают там, где кипит магма.

Это не просто экзотика: такие организмы могут помочь в поисках жизни на других планетах.

Геополитика нового мира

Разлом разделит Восточную Африку: части Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика окажутся отделены от материка. Это означает не только новые береговые линии, но и пересмотр морских границ, экономических зон и логистики.

Появление нового побережья может перераспределить внимание от Суэцкого канала и изменить торговые маршруты между Европой и Азией.

Когда это произойдёт

Учёные предполагают, что процесс завершится через 5-10 миллионов лет. Это — миг по геологическим меркам, но вечность по человеческим. Однако уже сегодня трещина заметна со спутников, и за ней наблюдают ведущие геофизики мира.

Наука в действии

Этот случай — прекрасная иллюстрация того, как школьные знания о тектонических плитах, вулканизме и геодинамике работают на практике. И хотя нам не суждено увидеть океан вживую, мы становимся свидетелями самого начала его появления.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

