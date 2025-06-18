13 миллиардов лет в тумане: потерянная материя Вселенной вышла из тени

Около половины обычной материи во Вселенной долгое время оставалась невидимой — пока астрономы не нашли способ проследить её тонкий след среди звёзд и галактик.
Мы знаем, что всё вокруг — люди, звёзды, планеты — состоит из так называемой обычной материи. Она же — барионная, поскольку состоит из барионов: протонов и нейтронов. Но космологи давно бились над странной проблемой: согласно расчетам, значительная часть этой материи должна существовать, но ее никак не удавалось обнаружить.
Эта "пропажа" особенно бросалась в глаза, если сравнивать данные космического микроволнового фона — света от Большого взрыва — с наблюдаемой структурой Вселенной.
Ответ нашёлся благодаря явлению, которое само по себе остаётся загадкой — быстрым радиовсплескам (FRB). Это мощные импульсы радиоволн, приходящие из далёких уголков космоса. Некоторые из них, как предполагают учёные, могут быть вызваны нейтронными звёздами с экстремальными магнитными полями, образовавшимися после вспышек сверхновых.
Когда радиоволны от FRB проходят сквозь Вселенную, они преломляются и замедляются, сталкиваясь с материей. Этот эффект позволяет определить, сколько вещества встретилось на их пути. Именно так международная группа исследователей нашла "недостающую" материю.
Как рассказал профессор Лиам Коннор из Гарвардского университета, основная часть обнаруженной материи оказалась рассеяна в виде тонкого газа в межгалактическом пространстве — своеобразной "туманной" паутины между галактиками. Эта структура известна как межгалактическая среда.
"Люди, планеты и звёзды сделаны из барионов. Мы знали, что обычная материя существует, просто не понимали, где она прячется", — объяснил Коннор.
Часть материи также локализована в гало галактик, включая Млечный путь, а небольшая доля — около 9% — сконцентрирована внутри самих галактик, в виде звёздного газа и самих звёзд.
Откуда же вся эта материя взялась за пределами галактик? По словам учёных, виновники — взрывы сверхновых и активность сверхмассивных чёрных дыр. Они буквально выбрасывают облака газа на миллионы световых лет от галактик.
"Если бы Вселенная была более спокойной, всё обычное вещество собрало бы звёзды. Но из-за активности чёрных дыр и взрывов звёзд, материя рассеивается по космосу", — пояснил Коннор.
Для обнаружения материи команда использовала сеть из 110 радиотелескопов, известную как Deep Synoptic Array, расположенную в Калифорнии. Из 69 проанализированных FRB 39 были зафиксированы именно с её помощью. Остальные пришли из других обсерваторий. Некоторые радиовсплески пришли с расстояния до 9,1 миллиарда световых лет — это рекорд.
Теперь, когда вся обычная материя "переписана", астрономы могут сосредоточиться на следующей головоломке — тёмной материи. Мы не знаем, из чего она состоит, но она доминирует по массе во Вселенной.
Теперь мы можем перейти к более важным вопросам: как устроена тёмная материя и почему она так ускользает от нас.
Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
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