Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные, работающие в Антарктиде, столкнулись с загадочными сигналами, происхождение которых не поддаётся объяснению в рамках существующих физических теорий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в Антарктиде

В ходе эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), который проводится с помощью воздушных шаров НАСА, исследователи зафиксировали радиоимпульсы, приходящие из глубоких слоёв льда. Эти сигналы представляют собой аномалию, которая ставит под сомнение наши представления о природе элементарных частиц.

Что такое эксперимент ANITA?

Эксперимент ANITA включает установку антенн на воздушных шарах, которые постоянно вращаются над Антарктидой. Эти антенны фиксируют радиоимпульсы, которые проникают через льды и могут свидетельствовать о взаимодействиях нейтрино — субатомных частиц, имеющих почти нулевую массу. Однако в ходе исследования, проводившегося под руководством Стефани Виссел, было замечено, что сигналы приходят под необычными углами, что может означать их движение через толщу льда и породы на глубину в 6000–7000 км.

Цели эксперимента ANITA

Главной целью этого исследования является сбор данных о событиях, происходящих в глубоком космосе. Проект фокусируется на поиске нейтрино — частиц, которые взаимодействуют с антарктическим льдом, вызывая испускание радиоизлучений. ANITA пытается зафиксировать такие взаимодействия, чтобы узнать больше о скрытых аспектах Вселенной и её элементарных частицах.

Необычные сигналы и их возможные объяснения

Виссел и её команда, проанализировав данные, исключили возможность того, что эти сигналы могут быть результатом известных источников радиоволн, таких как солнечные вспышки или космическое излучение. Проблема в том, что другие детекторы нейтрино, установленные в других местах, не зафиксировали подобных аномалий. Это подводит исследователей к выводу, что источником сигналов могут быть не нейтрино, а совершенно другие, ещё неизученные частицы.

Что ждёт нас в будущем?

Для более глубокого анализа аномальных сигналов команда Виссел разрабатывает новый и усовершенствованный детектор для будущей миссии PUEO. Он будет гораздо более мощным и способен лучше распознавать сигналы нейтрино. Виссел выдвигает гипотезу, что аномальные сигналы могут быть связаны с эффектом распространения радиоволн через лёд и горизонт, что ещё предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований.

Уточнения

Элемента́рная части́ца — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые на данный момент на практике невозможно расщепить на составные части.

