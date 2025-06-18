Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики

Учёные, работающие в Антарктиде, столкнулись с загадочными сигналами, происхождение которых не поддаётся объяснению в рамках существующих физических теорий.
В ходе эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), который проводится с помощью воздушных шаров НАСА, исследователи зафиксировали радиоимпульсы, приходящие из глубоких слоёв льда. Эти сигналы представляют собой аномалию, которая ставит под сомнение наши представления о природе элементарных частиц.
Что такое эксперимент ANITA?
Эксперимент ANITA включает установку антенн на воздушных шарах, которые постоянно вращаются над Антарктидой. Эти антенны фиксируют радиоимпульсы, которые проникают через льды и могут свидетельствовать о взаимодействиях нейтрино — субатомных частиц, имеющих почти нулевую массу. Однако в ходе исследования, проводившегося под руководством Стефани Виссел, было замечено, что сигналы приходят под необычными углами, что может означать их движение через толщу льда и породы на глубину в 6000–7000 км.
Цели эксперимента ANITA
Главной целью этого исследования является сбор данных о событиях, происходящих в глубоком космосе. Проект фокусируется на поиске нейтрино — частиц, которые взаимодействуют с антарктическим льдом, вызывая испускание радиоизлучений. ANITA пытается зафиксировать такие взаимодействия, чтобы узнать больше о скрытых аспектах Вселенной и её элементарных частицах.
Необычные сигналы и их возможные объяснения
Виссел и её команда, проанализировав данные, исключили возможность того, что эти сигналы могут быть результатом известных источников радиоволн, таких как солнечные вспышки или космическое излучение. Проблема в том, что другие детекторы нейтрино, установленные в других местах, не зафиксировали подобных аномалий. Это подводит исследователей к выводу, что источником сигналов могут быть не нейтрино, а совершенно другие, ещё неизученные частицы.
Что ждёт нас в будущем?
Для более глубокого анализа аномальных сигналов команда Виссел разрабатывает новый и усовершенствованный детектор для будущей миссии PUEO. Он будет гораздо более мощным и способен лучше распознавать сигналы нейтрино. Виссел выдвигает гипотезу, что аномальные сигналы могут быть связаны с эффектом распространения радиоволн через лёд и горизонт, что ещё предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований.
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