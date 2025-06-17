Драгоценности из глубин Земли: куда делось золото, которое было у нас под носом

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Золото — металл редкий, тяжёлый и… космический. Оно появляется не на Земле, а при столкновениях нейтронных звёзд. Но сколько же его сейчас в мире и что ещё может скрывать наша планета?

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

По оценке Геологической службы США (USGS), за всё время люди добыли около 206 000 тонн золота. Всемирный совет по золоту даёт цифру чуть выше — 238 391 тонна. Этого хватило бы, чтобы наполнить куб со стороной всего 22 метра.

Как используется золото сегодня:

45% ушло в ювелирные изделия

22% — в монеты и слитки

17% — в резервы центробанков

А как насчёт того, что ещё не добыто? Экономически оправданные запасы составляют около 70 550 тонн. Наибольшие залежи находятся в России, Австралии и Южной Африке. Но именно Китай в 2024 году стал лидером по объёму добычи.

Есть и другая градация: запасы — это то, что уже готово к добыче, а ресурсы — потенциальные месторождения, о которых известно меньше. Совет по золоту оценивает мировые запасы в 60 370 тонн, а ресурсы — в 145 626 тонн.

Но эти цифры — лишь верхушка айсберга. Вся кора Земли содержит примерно 441 миллион тонн золота, но оно рассеяно в виде мельчайших частиц, добывать которые нерентабельно.

А вот в недрах — в ядре планеты — спрятано гораздо больше. Геологи считают, что 99% золота ушло туда миллиарды лет назад, во время формирования Земли.

"99,5% массы Земли сформировались, когда всё было расплавлено. Золото опустилось бы в ядро. Остальные 0,5% попали позже — в период поздней тяжёлой бомбардировки", — комментирует научный сотрудник, Криса Войси из Университета Монаша.

Именно это космическое "последующее золото" и стало основой рудных месторождений, которые мы знаем сегодня.

Количество золота, поступающего на Землю сейчас, ничтожно. А определить, сколько ещё металла скрыто под поверхностью, практически невозможно.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

