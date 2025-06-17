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Неожиданная находка "Аполлона": загадка раскрыта через 50 лет

2:13
Наука

Когда астронавты миссии «Аполлон» впервые ступили на Луну, они ожидали серого камня и пыли. Но то, что они увидели, поразило воображение: крошечные блестящие оранжевые бусины, разбросанные по реголиту, будто кто-то рассыпал миниатюрные драгоценности.

Человек на Луне
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек на Луне

Эти стеклянные сферы, размером меньше песчинки, на самом деле оказались застывшими следами вулканических извержений, произошедших 3,3–3,6 миллиарда лет назад.

Без атмосферы, ветра и дождей, разрушающих всё на Земле, бусины пролежали нетронутыми миллиарды лет.

Они образовались в момент, когда раскалённые капли лавы изрывались из недр Луны и мгновенно застывали в холодной пустоте космоса — как гавайские фонтаны лавы, только в вакууме.

Долгие годы эти образцы пылились в лабораториях, ожидая, пока человечество научится их по-настоящему изучать.

И вот теперь учёные вооружились современной микроскопией и ионными пучками, чтобы аккуратно заглянуть внутрь бусин, не повредив их и не испортив прикосновением земной атмосферы.

«Это одни из самых удивительных внеземных образцов, которые у нас есть. Бусины — это крошечные, нетронутые капсулы с лунным веществом», - коментирует находку доцент кафедры физики, Райан Оглиора из Вашингтонского университета

Каждая бусина уникальна. Некоторые — оранжевые и блестящие, другие — черные и глянцевые.

Они отражают разные типы извержений, давление, температуру и химический состав недр Луны в момент своего рождения. Их изучение помогает понять, как менялась внутренняя структура Луны с течением времени.

«Это всё равно что чтение дневника древнего лунного вулканолога», - отметил Оглиор.

Эти микроскопические артефакты напоминают: Луна когда-то была бурлящим, огненным телом, а не тихим, мёртвым шаром, каким мы её видим сегодня. И, возможно, она ещё не сказала нам всего.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Луна появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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