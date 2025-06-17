Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба вновь направил взгляд на потенциально опасный астероид 2024 YR4 и передал новые тревожные данные. По уточнённым расчётам, вероятность его удара о Луну 22 декабря 2032 года увеличилась с 3,8% до 4,3%.

Фото: http://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain астероид 2024 YR4

Земля при этом, как считают учёные, угрозе не подвергается — по крайней мере, в ближайшие десятилетия.

Диаметр объекта оценивается в 53-67 метров — примерно как высота Пизанской башни. Удар такого тела по Земле был бы сопоставим по разрушительной силе с 500 бомбами, сброшенными на Хиросиму. К счастью, по последним расчётам его траектория не пересекается с орбитой нашей планеты.

Астероид был открыт в декабре 2024 года и быстро попал в список потенциально опасных. На ранних этапах учёные даже рассматривали вероятность его удара по Земле в 2032 году, которая в какой-то момент достигала 3,1%.

Однако новые измерения, проведённые с помощью JWST и наземных телескопов, позволили снизить этот риск до нуля.

А вот Луна по-прежнему под вопросом. Согласно инфракрасным наблюдениям телескопа, объект может задеть спутник Земли через 8 лет. Хотя столкновение нанесёт Луне лишь новый кратер, для науки это шанс уникальный.

"Мы скрестили пальцы на удачу в ожидании столкновения с Луной, и это никак не повлияет на Землю, но позволит нам впервые изучить образование лунного кратера от столкновения с известным астероидом", — говорит профессор физики и математики Алан Фитцсиммонс из Королевского университета Белфаста.

Сейчас астероид движется к окраинам Солнечной системы, где наблюдать за ним с Земли невозможно. Весной JWST дважды зафиксировал его положение, в апреле и мае, что позволило сузить диапазон возможных орбит.

Следующее "сближение" ожидается в 2028 году, когда объект вновь окажется ближе к Земле и Луне.

НАСА планирует продолжить наблюдения и в будущем, чтобы уточнить траекторию объекта. И хотя никакой паники пока нет, развитие событий всё же держат на контроле.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.





Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

