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Морские глубины таят угрозу: обнаружены вирусы, способные управлять фотосинтезом

1:36
Наука

Группа исследователей из Университета Майами заявила об обнаружении сотен ранее неизученных гигантских вирусов.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Объектом исследования стала морская вода, собранная в различных точках земного шара. Используя специализированное программное обеспечение, ученым удалось идентифицировать 230 новых видов вирусов, а также определить 569 функциональных белков, девять из которых связаны с процессом фотосинтеза.

Авторы исследования отмечают, что их открытие имеет важное значение для понимания масштабов и причин "цветения" воды, которое может представлять угрозу для здоровья людей. В частности, было установлено, что эти вирусы уничтожают фитопланктон, играющий существенную роль в морском фотосинтезе и производстве значительной части кислорода.

Особое внимание в исследовании уделяется способности некоторых вирусов "перехватывать" фотосинтетические функции своих носителей, используя их для получения энергии. У этих уникальных вирусов были обнаружены гены, участвующие в метаболизме углерода и фотосинтезе. Ранее считалось, что подобные функции характерны исключительно для клеточных организмов.

Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут стать основой для будущих исследований в области идентификации вирусов. Ведь в каждом миллилитре морской воды содержится огромное количество вирусов, большинство из которых до сих пор остаются неизвестными, пишет planet-today.

Уточнения

Фотоси́нтез (от др.-греч. φῶς — «свет» и σύνθεσις — «соединённый», «складной», «связывание», «синтез») — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл у бактерий и бактериородопсин у архей).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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